小米电视解释部分机型出现开机广告：专门针对超高端机型而增加的广告

IT之家 4 月 7 日消息 今日数码博主 @溪溪大人 曝光了一张小米电视官方的技术公告图片，该公告针对近期部分用户反馈之前无开机广告的 Redmi 智能电视 MAX 98" 出现开机广告进行了说明。

公告称，此情况是由于广告下发策略变更产生的，之前的广告下发策略对于用户和广告商而言可能存在歧义，所以针对超高端机型筛选出了部分超高端广告商的白名单列表，超高端机型只会出现超高端广告商的白名单中的广告。

公告疑似针对销售人员给出了参考话术，如下：“您好，关于您的电视出现的开机广告，是专门针对超高端机型而增加的广告，您所看到的广告均是我们经过严格筛选选出的超高端广告商投放的 , 若您无意观看开机广告，可按返回键跳过。”

根据公告，此次涉及的产品包括小米电视大师 65 英寸 OLED、Redmi 智能电视 MAX 98"、小米透明 OLED 电视 55 英寸。

IT之家了解到，国家市场监督总局此前刊文《江苏省消费者权益保护委员会打赢 “电视开机广告”公益诉讼》，支持消保委的主张（智能电视开机广告应有 “一键关闭”功能）。总局表示：《智能电视开机广告技术规范》已正式生效施行，该标准规定在硬开机、软开机状态下，电视开机广告时长均不超过 30 秒，关闭广告提示窗应在广告播放后 1 秒内显示，点击关闭广告窗后，应在 3 秒内停止广告播放，并切入电视 UI 界面。