一文看懂，Wi-Fi 和 WLAN 有什么区别

IT之家4月7日消息 今日上午，IT之家曾报道苹果将于 4 月中旬发布 2021 款 iPad Pro，并首先推出仅支持 Wi-Fi 的版本，部分IT之家网友在评论区中表示，对 Wi-Fi 和 WLAN 的概念有些无法区分，因此IT之家在此进行科普，WLAN 和 Wi-Fi 究竟有什么区别。

用官方语言解释，WLAN 是 Wireless Local Area Network 的简称，意为无线局域网，是指通过无线射频技术将区域内的终端连接起来。

Wi-Fi 则是 wireless fidelity 的简称，意为无线保真，它是在 WLAN 技术发展起来之后，由 IEEE 802.11 标准建立的用于统一不同设备之间传输的一项技术。

因此，WLAN 技术只是单纯的无线局域网通信技术，而 Wi-Fi 才是人为选定的 IEEE 802.11 标准技术。

用比喻的手法来说，WLAN 就相当于写信，一开始人们都是随意写信，没有标准格式，因此造成了一些阅读上的困难。

于是，一个叫 IEEE（电气与电子工程师协会）的组织创办了 802.11 工作组（802 是指 1980 年 2 月，11 是指创办人在协会中的工作组编号）。

802.11 工作组建立了一个 WLAN 传输的标准，就叫 IEEE 802.11 标准，这个标准就制定了大体上统一的写信格式，比如802.11a、802.11b。

接着，世界各地响应这个标准，都采用 IEEE 802.11 的标准格式来写信，并创建了一个联盟，对格式进行了更加详细的制定。最后，符合联盟认证格式的技术就叫 Wi-Fi 技术，这个联盟就是 Wi-Fi 联盟。

因此，Wi-Fi 设备都是 WLAN 设备，WLAN 设备却不一定是符合 Wi-Fi 格式的设备。

此外，WLAN 和 Wi-Fi 频段和覆盖范围也有差异，WLAN 支持 5GHz 频段和 2.4GHz 频段，而 WiFi 只支持 2.4GHz 频段，WLAN 的覆盖范围也要更广。

最后，为什么有的手机中显示 WLAN（无线局域网），而有的手机显示 Wi-Fi 呢？

这是因为我国还有一个 WLAN 标准，叫做 “WAPI”，WAPI 是我国首个自主创新并拥有知识产权的无线通信领域技术标准，可以使 Wi-Fi 更加安全。因此，这个技术只在国行手机中搭载，Wi-Fi+WAPI 才可以写 WLAN（无线局域网）；海外手机没有 WAPI，因此只叫 Wi-Fi。