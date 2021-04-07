3 月份英国电动汽车销量同比增长逾 88%，燃油车销量同比下滑

4 月 7 日消息，据国外媒体报道，2021 年 3 月，英国的电动汽车销量呈爆炸式增长，同比增长超过 88%，达到 22003 辆。

相比之下，3 月份，汽油车的销量同比下跌 10%，市场份额从 60% 下降到 48.8%，降幅达到近 12%；柴油车的销量同比下跌 31.4%，市场份额从 17.6% 下降至 10.8%。这证明英国的汽车买家越来越青睐可持续性的动力系统。

汽车制造商和贸易商协会（SMMT）的初步数据显示，3 月份，英国的电动汽车和插电式混合动力车的销量达到了有史以来的最高水平。

▲图片来源于汽车制造商和贸易商协会（SMMT）

数据显示，3 月份，英国售出 2.2 万辆电动汽车和 1.7 万辆插电式混合动力汽车，这两种车型占据了近 14% 的市场份额，高于上年同期的 7.3%，这表明该国正在加速转向碳排放较低的汽车。

2021 年第一季度，英国的纯电动汽车销量达到 31779 辆，与去年同期的 18256 辆相比，同比增长 74.1%，其中超过 69% 的纯电动汽车是在今年 3 月份售出的。

与 2020 年 3 月首次封锁开始时相比，英国的汽车市场有所改善。今年 3 月份，该国的新车注册量上涨 11%，至 28.4 万辆。

2021 年 3 月份，特斯拉旗下的 Model 3 是英国第三畅销的汽车，其注册量接近 6600 辆。