愚人节前夕，微软正式停止支持 iOS 和 Android 平台的 Cortana 小娜应用，这并不是在开玩笑，这次小娜真的告别了所有的移动平台，以后将仅作为 Office 365 的「生产力助手」而存在。

相比于苹果的 Siri，小娜诞生的时间要晚一些，但它和 Google Assistant、amazon alexa 基本是同一时期的，如今后者们已经站稳了脚跟，而小娜却悄无声息的离开了我们。事实上，在微软这样先天缺乏「移动基因」的平台中，小娜的命运很早就被注定了。

打小就聪明的 Cortana

如今提起小娜，大部分人的印象可能还停留在第一次打开新电脑时那句「你好，我是小娜，让我来帮你……」。毫不夸张的说，也许这世界上每一台 PC 的「初啼」都来自小娜，这也足以见得微软对它曾抱有多么大的期望，但遗憾的是，大部分人没等小娜的话音结束，就会把它静音……

2014 年 4 月，微软在 Build 开发者大会上推出了 Cortana (小娜)，它的首发平台是 Windows Phone 8.1，也就是手机移动端，并非 PC 端。不过微软对它的定位可不只是单纯的语音助手，而是「智能个人助理」。在我看来，这两者的区别关键在于主观能动性上，首次启动小娜时，她就会主动了解你的信息，比如称呼、家庭或公司地址、喜欢的明星、关注的新闻领域、出行安排等等，把这些信息整合起来，小娜会适时给出你建议。

举个简单的例子，在知乎有个「Cortana 可以怎么玩？」的问题，网友禹立立的回答很是形象。小娜发现他很晚还没回家后，便暖心的提醒了他，并规划出了合理的回家路线，这套行为模式简直是教科书级的操作，理性与人文关怀并存，比隔壁的人工智障不知高到哪里去了。这就是早期的小娜，她是一个会主动提供帮助，给你建议的私人助理，而并不是只等待我们去唤醒。

相比于 amazon alxea 和 Google Assistant，小娜在中国畅通无阻，而且发布不到半年后，她就学会了中文，毕竟她本身就诞生于一个由中国人组建的团队。微软的沈向洋博士在人工智能以及语音识别方面有着二十多年的积累，他在微软供职多年，并组建了微软亚洲研究院，小娜和小冰正是由他带领的团队一手缔造的，所以早期的小娜也许是中文智能助手里最聪明的那个。

手机的落幕、IoT 的失势

微软小娜虽然首发于手机平台，但它的目标并不止于此，而是要扩展到全平台。2015 年，随着 Windows 10 的发布，小娜正式入驻 PC，此外，小娜还出现在了 Microsoft Band 手环上。甚至到后来，更是化身为一款 app，进驻到了 Android 和 iOS 设备中。微软果然没有辜负最佳 Android /iOS 开发者的名号，但无论如何，最适合小娜生存发展的地方一定是微软自家的手机，而此时的 Windows 10 Mobile 系统却走上了下坡路。

▲小娜登陆 iOS /Android 平台

2016 开始，Google 和 Amazon 加大了在语音识别上的研发和投入，Google 背靠着丰富的 Android 设备，Amazon 则开创了智能音箱的先河，它们很快便吞噬掉大部分市场，而另一边，Siri 仰仗着封闭但日益强大的 iOS 生态，日子也过得风生水起。此时，中国厂商诸如小米的小爱同学也横空出世，其选择的 IoT 方向同样前景广阔。逆水行舟不进则退，语音识别需要大量的用户数据和长时间持续进行学习，尽管小娜底子不错，但后天缺乏培养，最终在与对手的比拼中逐渐败下阵来。

▲搭载 amazon alxea 的 echo 音箱

当时小娜的境遇可以用「内忧外患」来形容，对内来说，自家的 Windows 10 Mobile 系统生态始终没能建立，硬件算不上出色，软件体验也不完善，市场份额和用户占比一再下滑，小娜好似失去了用武之地，更没有了赖以学习的资源和环境。而对外来看，小娜在 Android 和 iOS 中处处碰壁，毕竟作为「外来者」，不可能获取到系统最高权限，也就无法提供完善的服务。而在 PC 上，大家还是更习惯于用键鼠来操作，即便是在孤身一人居家办公情况下，也很少有人养成了使用语音助手的习惯。

从此开始，随着微软内部业务一次次的调整，小娜逐渐成为了一枚弃子。虽然她早期「智能助理」的想法是很有前瞻性，基础实力也并不落后，但微软移动业务的衰败直接注定了她不幸的命运，而且微软也没有凭借小娜去抢占智能音箱和 IoT 终端的空间，如今也只能说，在微软的基因里确实缺少「移动」二字。

毫无存在感的 PC 版小娜

值得注意的是，此次微软从 Android 和 iOS 平台撤出小娜，仅意味着向手机等终端告别，此后小娜还会与 Office 365 进行深度整合，成为配套的「生产力助手」，这不免让我想起了当年 Office 97 中那个三维的回形针小人，它们好像扮演了相同的角色，这也非常符合微软这个「理工直男」的气质，它对提高效率、提高生产力总有一种谜之追求，也希望「进入职场」后的小娜可以很好的适应新环境。

而至于 PC 上的小娜语音助手，我想微软大概已经放弃了，如果你现在打开 Win10 任务栏上的小娜窗口，眼前只有一片空白界面，没有任何引导语，与早期强大丰富的功能相去甚远，我尝试提问她天气情况，她却指向了 Bing 搜索…… 事实上从两三年前开始，我在设置系统时就会默认关掉任务栏的小娜入口，取而代之的是它隔壁的搜索，毕竟在 PC 上还是利用键鼠获取信息更高效。

小娜虽然失败了，但语音助手并没有从 PC 上完全消逝。近几年来，手机领域的玩家不断涌入 PC 行业，它们利用移动端的优势提升了 PC 的使用体验。小米在今年发布的笔记本中就搭载了小爱同学智能助理，除了基础的问答，还可以搜索电脑文件，控制简单的系统设置，甚至将 PC 也纳入了米家 IoT 的体系中，能够与其他 IoT 设备互联，实现远程操控等，对于国内用户来说，这些本地化的功能和服务要远比小娜强大。

▲小爱同学 PC 版本

随着终端设备的不断演进，以语音助手为核心的智能助理已经成为不可或缺的体验之一，虽然现在它还不至于成为决定体验的关键因素，但如果你把眼光放得更长远一些，相信在未来生活中，语音交互的场景可能会变得越来越多，甚至会成为一种主要的交互方式，所以大家并不需要为小娜的失声而感到遗憾，仍然还有很多新产品在不断进步发展，也许未来我们真的会拥有一个属于自己的 Jarvis。