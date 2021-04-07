蔚来汽车李斌：价格定得高，不意味着产品进入了高端市场

4 月 7 日晚间消息，今天是蔚来第 10 万辆车的下线仪式，这也意味着在因为芯片短缺停产五天之后，蔚来已经恢复了正常的生产。下线仪式后，蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌和蔚来联合创始人、总裁秦力洪接受了媒体的采访。他们在采访中谈到了科技企业涌入造车、高端市场竞争等问题。

李斌直言，苹果、华为和小米都愿意到造车的浪潮中，对于推动智能电动汽车产业的发展是好事，蔚来也欢迎多的公司进入造车领域。不过，现在很多人关注造车，但是对造车来说，最后还是拼的产品和服务。秦力洪则表示，越来越多的公司进入智能电动汽车赛道，证明在方向上是不用怀疑的，而他们开始（造车）也不是这个月的事情，大家已经较量了一两年了。

“蔚来离成为用户最满意的公司、品牌的目标还差得非常远。”李斌强调，对于蔚来而言，长期的挑战在于服务方面，特别是随着用户越来越多，场景越来越多，服务能不能还做到让用户满意，是蔚来非常长期的挑战和压力。

李斌透露，在 2021 年蔚来需要继续深化服务网络，计划在今年实现累计 500 座换电站的建设，这个是对外的目标。“内部的目标会更激进一些，高一些。预计还会发布全新的，针对目前充电桩服务设施的措施，为用户的快速增长打下基础。”

他认为，把价格定在高端市场的区间，就意味着进入了高端市场，是一件很天真的事情，“十几万的车也可以说豪华，也可以高级”。但真正的高端汽车应该是整个体系的高端，必须要有技术的领先性，还要在质量、服务等各个方面都要做到高端。“我觉得在 30 万以上的区间还是有机会的。”李斌说。