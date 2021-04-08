比亚迪发布四款新车：纯电车型全部装刀片电池，针刺测试成标配

4 月 7 日晚间，比亚迪在重庆同时发布了 4 款车，分别是 2021 款唐 EV、秦 PLUS EV、宋 PLUS EV 和 2021 款 e2。

2021 款唐 EV 的售价为 27.95～31.48 万元；秦 PLUS EV 的售价为 12.98～16.68 万元；而宋 PLUS EV 的售价为 16.98～18.68 万元；2021 款 e2 的售价则为 9.98～11.58 万元。

▲比亚迪四款车售价

值得注意的是，发布的这几款车都搭载了刀片电池，这也意味着比亚迪纯电车型均搭载了刀片电池。

刀片电池是比亚迪在去年 3 月份正式推出一款新电池，这款电池的安全性非常突出，不但可以通过各项测试，还能通过并非是国家强制测试标准的针刺测试。而根据比亚迪总裁王传福的介绍，之后针刺实验将会成为比亚迪全系纯电车型的标配测试项目。

此外，刀片电池的电池组还通过了重卡碾压的测试，最大程度上保证了电池的安全。

一、比亚迪放大招了 4 车齐发

2021 款的唐 EV 在外观上和上一代并没有很大变化，而车辆最大的变化则是在车辆配置上。

这款车换装了比亚迪的刀片电池，纯电 NEDC 续航里程最高可以达到 565 公里，此外，车辆的充电时间也比较快，30 分钟就可以从 30% 充电至 80%，只需 10 分钟就可以补充 118 公里的电量。

▲2021 款唐 EV 参数情况

根据比亚迪方面介绍，该车的百公里加速时间为 4.4 秒，虽然加速很快，但是车辆的刹车距离也很优秀，仅有 34.5 米。

而秦 PLUS EV 的外观上则参考了汉 EV 的龙须设计风格，看上去和汉 EV 有一点相似。

在装上了刀片电池之后，车辆的 NEDC 续航里程最多可以达到 600 公里，且百公里电耗仅为 12.9 度电。而在车辆内部还采用一款 12.8 英寸的 8 核自适应旋转悬浮 Pad，搭载了比亚迪 DiLink 3.0 系统。

▲秦 PLUS EV 的性能情况

据悉，这两款车都会在比亚迪的王朝网络销事业部进行销售；而宋 PLUS EV 和 2021 款 e2 这两款车则会在比亚迪的 e 网销售事业部进行销售。

宋 PLUS EV 也采用了刀片电池，NEDC 续航最多可以达到 505 公里，同样配备了一款 12.8 英寸的 8 核自适应旋转悬浮 Pad 和 DiLink 3.0 系统。

▲宋 PLUS EV 的性能情况

该车还支持手机 NFC 解锁、智能遥控驾驶等功能，并且支持双向充放电，可以成为移动电站。

2021 款 e2 同样也采用了刀片电池，NEDC 续航最多可以达到 401 公里，百公里电耗仅为 10.8 度电，同时还支持手机 NFC 解锁、智能遥控驾驶功能，以及 CCS 智能定速续航等功能。

▲2021 款 e2 的性能情况

一次性发布了四款搭载了刀片电池的车型，价格则从 9.98 万到 31.48 万元，而本次发布会之后，比亚迪全系纯电车型都采用了刀片电池，这也显示了比亚迪继续走磷酸铁锂电池路线的决心。

二、针刺测试成标配 还不惧重卡碾压

刀片电池是比亚迪在 2020 年 3 月份正式发布的，在去年下半年就出现在了比亚迪汉 EV 上，而这款电池最大的特色就是安全。

在发布会之前，车东西等媒体受邀来到了位于重庆璧山的刀片电池工厂。根据现场工作人员介绍，该工厂目前已经有 8 条产线，年产能为 20GWh，而另外还有六条产线在建，规划产能 15GWh，同时在国内其他城市也正在建设新的工厂。

所以刀片电池的产能问题将会在未来一段时间内彻底解决。

在工厂内，工作人员还现场展示了针刺实验，通过实验可以看到，三元锂电池在针刺入瞬间发生了膨胀和着火，而刀片电池在针刺入之后，没有冒烟和着火情况发生。就这一实验结果来看，刀片电池在针刺方面比三元锂电池的安全性更好。

▲比亚迪刀片电池可以顺利通过针刺实验

王传福也在发布会上表示，针刺实验将会成为比亚迪所有纯电车型的标配测试项目。

而在发布会现场，王传福还介绍比亚迪目前还针对整包电池进行了重卡碾压实验。发布会上的视频显示，工作人员现场从车辆上拆下了一块电池包，然后让一辆 19 吨重的卡车从电池包上碾压过去，而整个过程中，电池包没有发生任何变化。

为了增减难度，工作人员又给车辆增加了 9 吨的配置，这时卡车的重量达到了 28 吨，但经过电池包之后，电池包仍没有发生变化。

▲比亚迪对刀片电池组进行了重卡碾压测试

之后，工作人员又为车辆增加了 18 吨的配重，卡车的重量达到了 46 吨，尽管如此，电池包也没有发生形变，将这块电池包装回到车辆上之后，车辆还能正常运行。

通过针刺实验和重卡碾压实验，分别证明了比亚迪的电芯和电池包的安全性，而这也是比亚迪最看重的地方。

结语：磷酸铁锂电池重回主流路线

前两年，国内的纯电车型在电池选择上一般都会选用能量密度更高的三元锂电池，磷酸铁锂电池则更多的出现在了商用车领域。而近两年，随着电动汽车起火事件的增加，三元锂电池的安全性受到了质疑。

去年 3 月份，比亚迪发布了一款新的磷酸铁锂电池 —— 刀片电池，可以通过所有的安全测试，甚至是最难的针刺测试也可以顺利通过。再加上比亚迪采用了独特的封装模式，刀片电池的能量密度已经可以追上主流的三元锂电池了。

与三元锂电池相比，磷酸铁锂电池的成本更低、安全性也更好，在比亚迪刀片电池的带动下，现在已经有多个车企都选择了磷酸铁锂电池，而曾经逐步被边缘化的磷酸铁锂电池也又一次重回了赛道中央。