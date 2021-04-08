美股涨跌不一，拼多多、哔哩哔哩跌逾 6%，理想汽车暴跌近 13%

北京时间 4 月 8 日消息，今天美股涨跌不一，标普 500 指数微幅上涨并创下历史新高。截至收盘，道指涨 16.02 点，涨幅为 0.05%，报收 33446.26 点；标普 500 指数涨 6.01 点，涨幅为 0.15%，报收 4079.95 点；纳指跌 9.54 点，跌幅为 0.07%，报收 13688.84 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 携程宣布正式开启赴港二次上市工作，定价不高于 333 港元

携程集团昨天宣布正式启动赴港上市招股工作，计划全球发售 3163.56 万股，定价上限为每股 333 港元，股票代码为 “9961”。携程赴港二次上市，计划在全球发售 3163.56 万股普通股，其中香港公开发售 221.45 万股，国际发售 2942.11 万股，分别占 7% 和 93%，但香港公开发售股份可调整至最多 885.8 万股，约占初期发售数量的 28%。此外，携程预计将授予国际承销商超额配售权，额外发行最多 474.53 万股普通股，约占初期发售数量的 15%。国际发行部分不低于香港最高发售价。携程将于北京 / 香港时间 2021 年 4 月 13 日左右厘定国际发行价。携程表示，美国存托股票将继续在纳斯达克全球精选市场挂牌和交易。携程在香港上市后，在港交所上市的普通股可与在纳斯达克上市的美国存托股完全互换。常规交易中，携程股价下跌 1.37 美元，跌幅为 3.41%，报收于 38.81 美元。

▲ 第 10 万辆汽车下线难拯救蔚来股价 因芯片缺货大跌近 7%

今天常规交易中，蔚来低开低走，下跌 2.73 美元，跌幅为 6.82%，报收于 37.27 美元。虽然昨天蔚来宣布了生产方面的一个里程碑，但股价仍然下跌，原因是投资者因担忧汽车芯片持续缺货而普遍抛售电动汽车股。在公布第 10 万辆汽车下线的会议上，蔚来 CEO 李斌宣布，目前公司每月产能达到 1 万辆。对蔚来而言，这显然是一个重大的里程碑，但显然并非十全十美：鉴于汽车芯片和电池零部件的全球性供应紧张，蔚来目前将每月产量限定为 7500 辆。这显然并非是一个喜大普奔的好消息，可能是包括蔚来在内的电动汽车股今天下跌的原因。第 10 万辆蔚来汽车是一款蓝色 ES8，星期三上午在蔚来合作伙伴江淮汽车位于合肥的组装厂下线。李斌向员工和媒体表示，2018 年 5 月这条生产线下线的第一辆车也是 ES8，不过新款 ES8 采用了更先进的技术，续航里程也要长得多。不过李斌在这次会议上向媒体表示，他预计芯片供不应求是暂时的，会影响第二季度的生产，今年年中后将得到缓解。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 瑞士信贷称英特尔遭低估 还有 21% 上涨空间

多次跳票后，英特尔星期二正式发布了 “Ice Lake”服务器芯片。瑞士信贷分析师约翰 · 皮策尔（John Pitzer）星期三发表投资报告称，在将受益于计算能力需求大增的公司中，英特尔是被低估最严重的。皮策尔给出的英特尔目标股价是 80 美元，是华尔街给出的第七高目标股价。华尔街给出的英特尔目标股价平均为 68.01 美元。在研究英特尔股票的分析师中，19 人给予 “买进”评级，16 人给予 “持有”评级，10 人给予 “卖出”评级。“Ice Lake”服务器芯片的发布，正值最近数月英特尔市场份额遭到 AMD 蚕食之际。市场研究公司 Mercury Research 的数据显示，第四季度 AMD 服务器芯片市场份额增长 2.6 个百分点至 7.1%。包括投行 Raymond James 分析师克里斯克里斯 · 卡索（Chris Caso）在内的看空英特尔的分析师称，尽管英特尔芯片性能得到提升，但与 AMD 同类芯片性能相比还是有很大差距的。皮策尔在报告中写道，投资者应当密切关注英特尔的新一代 Sapphire Rapids 芯片，它采用英特尔第二代 10 纳米工艺，是首款 “完全”将数种不同芯片封装在一起的产品，发布时间为今年下半年，将从 2022 年起批量销售。过去一年英特尔股价累计上涨 13%，同期标普 500 指数涨幅为 53%。常规交易中，英特尔股份上涨 0.69 美元，涨幅为 1.05%，报收于 66.25 美元，盘中一度摸高 66.57 美元。这意味着英特尔还有近 21% 上涨空间。

▲ 诺基亚与联想达成专利交叉许可协议，联想需支付费用

诺基亚周三表示，已与联想集团就专利纠纷达成和解协议，解决了双方之间的所有诉讼。诺基亚称，尽管专利交叉授权协议的条款仍处于保密状态，但联想将向它支付净差额款项。诺基亚发言人拒绝透露和解协议的财务细节。2019 年，诺基亚针对联想涉嫌侵犯 20 项视频压缩技术专利提起诉讼。除在德国的 6 起诉讼外，诺基亚还在美国、巴西和印度起诉了联想。联想在加利福尼亚州的一家法院起诉了诺基亚。今年 9 月，慕尼黑一家法院裁定，联想侵犯了诺基亚一项专利，并发布禁售令。去年 11 月，德国一家上诉法院批准了联想暂缓执行这一禁售令的请求。联想首席知识产权官约翰 · 马尔格鲁表示 :“达成的全球协议将使我们两家公司未来能够为了全球客户的利益进行合作。”诺基亚拥有约 2 万项专利，其中超过 3500 项专利属于 5G 技术重要专利。上个月，诺基亚与三星达成了一项授权协议，允许后者使用其相关视频专利。Northland Securities 分析师蒂姆 · 萨瓦诺（Tim Savageaux）上个月给予诺基亚股票 “买进”评级和 6 美元目标股价，这意味着它还有约 50% 的上涨空间。今天美股盘前交易中，诺基亚美股一度上涨 1.5%。常规交易中，诺基亚上涨 0.05 美元，涨幅为 1.25%，报收于 4.05 美元。