共享充电宝混战中的搜电：抽成仅 10%、营收落后

共享充电宝行业近日发生巨变，在怪兽充电登陆纳斯达克成为 “共享充电宝”第一股的同一天，曾名不见经传的搜电也公布了重磅消息，宣布获得 8 亿元融资并与头部企业街电合并，大有与怪兽充电争夺眼球的意味。

多名业内人士指出，随着行业震荡，共享充电宝行业 “三电一兽”（街电、小电、来电、怪兽）的格局或被打破。

与其他共享充电宝品牌不同的是，搜电自成立之初便采取了代理模式。但有共享充电宝从业者对记者表示，该模式正是搜电的软肋所在，目前该模式下品牌方抽成仅 10% 左右，且面临管理难题。

那么，在这场共享充电宝混战中，搜电的处境究竟如何？其代理模式的故事又将如何继续？

成立 5 年才获融资，与街电合并尚停留在资本层面

经查，搜电科技所属公司为深圳竹芒科技股份有限公司，其前身为搜电科技发展有限公司，成立于 2015 年 9 月，是一家致力于为智能手机用户提供便捷移动充电服务的科技公司。

搜电科技目前拥有搜电 APP、移动电源租借服务、移动电源等三大产品，实际控制人与最终受益人均为梁凯，梁凯也同时担任搜电科技董事长兼 CEO，其曾先后任职中国移动和泰然金融，负责广告变现、大数据、流量交易、金融科技、个人征信等项目，并任数据和产品总监。

比起 “三电一兽”，搜电似乎并不太受资本青睐。在此次宣布 8 亿元融资之前，搜电仅在 2020 年 12 月 4 日对外公布了获得前海母基金天使轮投资的消息，而这距离其成立已有 5 年时间。在知名度上，搜电科技更是不及 “三电一兽”。

此次与街电合并后，双方的用户规模将突破 3.6 亿，超过怪兽充电披露的 2 亿用户规模。

然而，网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为，搜电与街电的合并目前是资本层面的统一，在业务上依旧相对独立。而要想真正提高平台竞争力，未来品牌融合统一的可能性极大。

搜电科技官网信息显示，目前已累计为超 1.5 亿用户提供共享充电服务，这一数字仍与怪兽充电、街电有一定差距。

针对怪兽充电的上市，多名业内人士分析称，优先上市的企业将最先享受行业热钱带来的估值溢价，并进一步具备后续在价值发现和股权、债券融资层面上的优势。此外，资本的加持以及上市带来的品牌效应，都将对未来市场竞争大有裨益。

互联网分析师于斌对蓝鲸 TMT 记者表示，搜电与街电合并前期可能会对怪兽充电造成一定的压力，但是上市的怪兽充电有巨大的资金优势，在后期肯定会进行快速扩张。

代理模式抽成仅 10%，管理难度大

与 “三电一兽”走直营路线不同，搜电自创立之初就采取代理模式；深耕多年后，搜电终于在 2020 年迎来爆发。官网信息显示，目前，搜电全球合伙人已超 2 万，进驻全国超 600 个城市。

梁凯曾对媒体坦言，搜电在起步之初，就选择了一条与行业主流不同的、也一度被认为是更难的代理模式。

据悉，重回共享充电赛道的美团也同样是依靠代理模式迅速铺开市场；两家品牌也是 2020 年新增点位最多的品牌，占到行业增量的一半以上。

于斌称，代理模式可以帮助企业达到迅速扩张的目的，但同时相较于直营模式来讲，代理模式不方便管理。

此外，代理模式对于品牌方来讲抽成较低。怪兽充电的运营模式为直营模式和代理模式两种，从其披露的招股书数据可以看到，其在直营模式下获得的分成要远比代理模式高。

在直营模式下，怪兽充电会提前支付合作伙伴入场费，并按照比例向合作伙伴支付佣金，入场费和佣金在内的费用大约占设备收入的 50-70%。合作模式下，怪兽充电按月向合作伙伴支付佣金，一般占设备收入的 75-90%。

一位不具姓名的共享充电宝从业人士对记者透露，一两年前，共享充电代理商需要从品牌方购买设备，帮助品牌方将设备铺到点位，但近一年，很多代理商不需要再支付从品牌方购买设备的资金，同时品牌方会考察代理商的资质，由代理商直接将设备铺到点位，而品牌方的抽成越来越少，目前普遍在 10% 左右。

上述共享充电宝从业人士对记者表示，企业在代理模式下扩张速度非常快，“品牌方可能会通过在本地有丰富资源的人员铺设备。”

但与此同时，该模式在商户、用户、员工层面仍面临很多问题：对于商户来讲，可能会面临代理商从中克扣分成的问题，而直营模式下，品牌方会本着对品牌负责的原则，减少此类行为发生；对于用户来说，投诉的反馈会比较慢，设备的安全度会相对较低；在员工端则不太好把控。

行业格局生变，搜电寻求 “抱团”迎战下半场竞争

据艾瑞咨询预测，2020 年中国共享充电市场规模为 90 亿元，到 2028 年有望增长至 1063 亿元，2020 年至 2028 年复合年增长率（CAGR）可达 36.2%。

与此同时，共享充电宝的渗透率仍有很大的上行空间。根据前瞻产业研究院数据显示，商场、餐饮场景的渗透率较高，平均达 60%，而 KTV、购物场所、影院、景区等场所消费场景的渗透率均在 30% 左右。

2019 年时，街电、来电、小电、怪兽充电 “三电一兽”的市场格局基本形成。根据 TrustData 移动大数据监测平台的统计，2019 年，上述 4 家企业的市场份额占比分别为 28.6%、27%、25.1% 和 15.6%。

然而，多名业内人士表示，随着此次怪兽充电上市，搜电街电合并，行业格局已发生巨大变化。

陈礼腾指出，共享充电宝的竞争持续加剧，行业头部效应愈加明显，未来的竞争也将围绕头部平台展开。亦有分析指出，共享充电行业将进入下半场，竞争模式也将从 “单兵作战”变成 “抱团取暖”。

从市场占有率与营收来看，尽管 2020 年搜电进行了快速扩张，但两方面均不占优势。沙利文和头豹研究院联合发布的《2021 年中国共享充电宝行业白皮书》显示，在 2020 年中国共享充电宝行业整体梯队中，街电、怪兽充电和小电位列第一梯队，而搜电和美团则被列为第二梯队。从营收来看，搜电也仅排名第五，前四位是 “三电一兽”。

多名业内人士对记者分析称，搜电最大的竞争对手是已经上市的怪兽充电以及互联网巨头美团，其运营模式类似，未来可能在该战场进行 “厮杀”。

此外，据各大投诉平台数据显示，共享充电宝行业投诉严重，乱收费、涨价问题严重。

陈礼腾称，为寻求进一步的发展，各充电宝公司的亟需构建新的增长路径，在数据、流量、场景上做深耕，基于海量用户和商户建立强大网络渠道。