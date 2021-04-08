机器狗 Spot 被用作军事演习，波士顿动力：我们也是刚知道

北京时间 4 月 8 日早间消息，据报道，最近法国军校举行为期 2 天的军事演习，当中出现一位非同寻常的 “士兵”，它就是波士顿动力公司（Boston Dynamics）开发的机器狗 Spot。

法国知名军事院校圣西尔军校（École spéciale militaire de Saint-Cyr）在 Twitter 公布演习照片，军校称演习的目的是 “增强学生对明日挑战的感知”，当中包括 “战场机器人化”这一挑战。

《法国西部报》（Ouest-France）提供更多细节，报道称军校学生正在测试多款机器人，目的是评估机器人在未来战场的用处。

波士顿动力公司业务发展副总裁迈克尔 · 佩里（Michael Perry）回应称，机器狗由欧洲分销商 Shark Robotics 提供，对于机器狗的使用波士顿动力并没有提前获得通知。佩里还说：“和你们一样，我们也是刚刚才知道。对于这次行动的具体范围我们不是很清楚。”

在为期 2 天的演习中，士兵执行一些任务，比如占领十字路口、日间夜间防御行动、城市作战。在执行各任务时，先用人完成，再让人和机器人配合完成，然后对比。

知情人士称，机器人会降低执行速度，但能增强士兵的安全性。报道援引一位士兵的话说：“在没有使用机器人的城市作战任务中，我阵亡了。使用机器人时，先让机器人侦察，我安全完成测试。”但士兵也提到 Spot 的续航是一个问题。

在演习时 Spot 到底扮演什么角色？从《法国西部报》的报道看，似乎 Spot 主要用于侦察。Spot 重 31 千克，装备摄像头，可以远程控制，可以在复杂地形中行驶。

除了 Spot，法国军队还在测试另外几款机器人，比如爱沙尼亚 Milrem Robotics 开发的 OPTIO-X20，这款机器人很像坦克，可以远程控制；第二款是 ULTRO，它有四个车轮，用来运送装备，由法国公司 Nexter 开发；还有多用途轮式载具 Barakuda，它可以掩护士兵。

波士顿动力与美军一直在合作，但它强调自己的机器人不会变成武器。佩里称：“我们不希望客户用机器人来伤害人，这点很明确。”波士顿动力要求供应商、客户不要将机器人武器化，但对于军事客户是否可以将机器人用于非武器部署，波士顿动力 “还在评估”。