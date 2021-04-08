SpaceX 将第 24 批星链卫星送入太空，今年有望实现 40 次发射

4 月 8 日消息，当地时间周三，美国太空探索技术公司 SpaceX 使用 “七手”猎鹰 9 号火箭将第 24 批 60 颗星链卫星送入轨道，随后成功在海上回收。

这是 SpaceX 今年以来进行的第十次轨道发射，按照这样的节奏，该公司今年有望实现 40 次发射。在这些发射活动中，大部分有效载荷是 SpaceX 自己的星链卫星，该公司距离实现其最初部署 1440 颗卫星的目标又近了一步。

执行最新发射任务的助推器编号为 B1058，此前已经进行过六次发射和回收，是 SpaceX 进入轨道次数最多的助推器之一。B1058 于去年 5 月份首次亮相，是 SpaceX 首枚将 NASA 宇航员送入国际空间站的商业火箭。

在那之后，B1058 助推器在 2020 年 7 月进行了第二次发射，将韩国 ANASIS-II 通信卫星送入太空。12 月份，它将升级后的货运龙飞船送往国际空间站。

今年 1 月份，这枚助推器再次创造了历史，成为在单一有效载荷中将最多卫星送入轨道的助推器。在 SpaceX 名为 Transporter-1 的微型卫星拼车任务中，将 143 颗卫星送入太空，并创下了新的纪录。最后，它还执行了两次成功的星链卫星发射任务。

这次任务是 SpaceX 猎鹰 9 号火箭第 113 次整体飞行，也是二手翻新助推器的第 59 次发射。事实上，到目前为止，2021 年 SpaceX 进行的所有发射都使用了翻新助推器。

除了助推器，SpaceX 也在此次任务中使用了经过回收的整流罩。两片整流罩将被新的回收船 Shelia Bordelon 从水中打捞出来，经过翻新后很快就可再次执行任务。

随着第 24 批星链卫星发射成功，SpaceX 总共将 1400 多颗卫星送入轨道，其中包括部分不再运行的卫星。

星链互联网服务目前仍处于测试阶段，美国、加拿大、英国、德国和新西兰的用户都可以试用。SpaceX 正在接受预订，为今年晚些时候全面推出商业服务做准备。