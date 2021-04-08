GSMA 说服西班牙，免除 MWC 巴塞罗那与会者入境限制

据 Mobile World Live 报道，全球移动通信系统协会（GSMA）与西班牙当局达成协议，免除参加 2021 年巴塞罗那世界移动大会（MWC Barcelona 2021）的人员目前对大多数来自欧盟以外的人士所施加的入境限制。

在一份声明中，该行业协会表示，西班牙政府内务部将允许参展商、与会者、赞助商和合作伙伴进入该国参加现场活动。

它指出，尽管目前有着拒绝欧盟以外旅客入境的政策，但包括高素质的工作人员在内的特定群体将被豁免，巴塞罗那世界移动大会的与会者就属于这一类。

GSMA 解释称，巴塞罗那世界移动大会的注册程序已经过调整，以反映新的安排。来自欧盟和申根区以外的与会者将必须像往常一样在网上注册，然后将他们的详细信息与当局共享。

任何来自被西班牙视为高风险国家的个人仍可能被拒绝入境，因为他们将无法使用豁免（条款）。

GSMA 首席执行官洪曜庄（John Hoffman）表示 :“随着我们在瞬息万变的形势下前行，无论是在西班牙还是其他国家，所有巴塞罗那世界移动大会参与者的健康和安全仍是我们的首要任务。这一决定是对迄今为止所进行的精心计划以及我们与主办城市各方的牢固伙伴关系投下的强有力的信任票。”

安全计划

此次更新之前，该组织在 3 月份发布了此次活动的健康和安全计划。

根据其与加泰罗尼亚卫生当局合作制定的承诺社区（Committed Community）计划，与会者在现场必须经过频繁的测试，并使用 myMWC 应用程序，该应用程序具有一系列有助于健康和安全工作的功能。

这一年度活动的其他变化包括：非接触式环境、餐饮调整、入住率监控、单向交通流、基础设施升级，以及医务人员人数的增加。

2021 年巴塞罗那世界移动大会将于 6 月 28 日至 7 月 1 日举行。该活动将采用线下和线上的混合形式。