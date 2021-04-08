携号转网哪家强，中国电信笑而不语

4 月 8 日消息 虽然三大运营商好像提前协议一致一样，都没有由官方正式公布自己的携号转网情况。不过新华网的一篇报道披露了我国运营商携号转网数据。至于大家关心的携号转网哪家强问题，现在有了初步答案。

一、携号转网已经逐步进入正轨

有关三大运营商人为设置携号转网障碍的新闻屡屡见于各种媒体报道，特别是央视等官方媒体都进行过专门报道。从新闻媒体的报告看，虽然三大运营商都一定程度上实施了限制用户自由转网障碍，但是经过治理已有明显好转。

有兴趣的朋友们可以百度搜索央视、人民网等官方媒体有关运营商对携号转网设限报道，并追踪运营商对相关报道的查实和内部处理情况。应该说，如果没有监管层的强力介入，实施多年的携号转网成效还将难以显现。

按照官方媒体的评价，在监管层强力推进治理之后，三大运营商规范携号转网服务，不断加大各触点服务人员培训力度，不断优化办理流程，提高携号转网服务质量，把选择权正式交还给用户，确保用户“携得了、转得快、用得好”。

二、中国电信实现了唯一净携入

2020 年是全国范围实施携号转网的第一年，截至目前中国移动累计净携出 263 万户，中国联通净携出 187 万户，中国电信实现了唯一的净携入，携入用户 423 万户。从这个累计数值可以看出，中国电信目前整体领先，取得阶段性成果。

虽然中国移动的累计携出用户规模最大，而且数量比中国联通多出将近 100 万户，但是考虑到中国移动规模庞大的移动电话用户规模，新华网的报道显示，从携转率维度看中国移动为 0.8%，略低于整体市场携转率的 0.9%。

三、中国电信实现了唯一正增长

由于年初新冠肺炎疫情影响以及宏观经济形势的复杂多变，虽然三大运营商的营业收入都取得了正增长，但是中国电信是唯一一家实现移动电话用户正增长的运营商，而且增长量也非常可观。

我们虽然不确定中国电信实现移动电话用户增长的主要原因是什么，但是这两个方面的影响因素值得研究。一方面是携号转网实现了净流入，另外一方面是用宽带进一步拓展并捆绑了新移动电话用户。

这里提醒大家特别注意，即便在 2021 年，中国电信又实现了的移动电话用户规模唯一的净增长。今年前 2 个月的数据显示，中国电信累计净增 178 万户，而中国移动和中国联通分别负增长 474 万户和 56 万户。

四、中国电信的正增长怎么实现的

很多人都非常关心中国电信的移动电话用户净增是怎么实现的。虽然我们没有明确的答案，但是有各种业务之间的关联关系进行逻辑推测，这两个方面的因素非常重要，或者说是只要因素。

中国电信 2020 年移动电话用户净增 1460 万户，而其携号转网净携入用户为 423 万户。如果用粗略的方式进行计算，那么携号转网净携入用户占移动电话用户净增用户规模的比例为 28.9%，接近三分之一。

另外，中国电信现在有宽带用户 1.5 亿户，可以实现对 4.5 亿户移动电话用户的规模捆绑，虽然如此，但是中国电信目前仅有 3.5 亿户的移动电话用户总量。也就是说，中国电信还可以通过宽带拓展大量的移动电话用户。

这里也给大家提供一个非常有价值的参考。中国电信之所以能够实现携号转网的净携入，其实很大程度上与其宽带对移动电话用户的拓展捆绑有非常大的关系。我们可以推算，如果没有宽带的拓宽能力，中国电信难以实现净携入。

大家在分析携号转网数量、移动电话用户净增、宽带规模发展、5G 套餐用户规模、5G 基站建设数量等有关情况时，需要进行多维度的交叉关联分析，毕竟融合发展已经是运营商必选操作，牵一发而动全身已经是当前各项业务协同发展的必然趋势。