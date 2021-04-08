比亚迪 3 月电动汽车销量是其竞争对手蔚来汽车两倍多

4 月 8 日消息，据国外媒体报道，今年 3 月份，电动汽车制造商比亚迪的电动汽车销量是其竞争对手蔚来汽车的两倍多。

本周二，比亚迪发布的 2021 年 3 月产销快报显示，该月，该公司的纯电动汽车销量为 16301 辆，同比增长 56.24%，超过蔚来汽车的 7257 辆。

今年 4 月 1 日，蔚来汽车公布的 2021 年 3 月的交付成绩显示，该月，该公司交付了 7257 辆电动汽车，创历史新高，同比增长 373.4%，环比增长 30.1%。

今年第一季度，比亚迪的新能源汽车销量超过了化石燃料汽车。此外，该季度，该公司售出了 38599 辆电动汽车，同比增长 113.14%，而蔚来汽车同期交付了 20060 辆电动汽车。

比亚迪成立于 1995 年 2 月，是一家生产电动汽车电池的中国公司，主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。该公司以电池起家，目前在电池领域拥有 100% 独立的研发、设计和生产能力。

据悉，该公司获得了投资大亨沃伦・巴菲特（Warren Buffett）的支持。此前，巴菲特旗下的伯克希尔・哈撒韦公司在 2020 年致股东信中披露，它持有 2.25 亿股比亚迪股票，约占比亚迪已发行股票的 8.2%。

此前，比亚迪表示，其 2020 年的营收约为 1566 亿元，同比增长约 26%，而汽车营收同比增长约 37.66%。