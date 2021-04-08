大众将为 MEB 平台加载 V2G 技术，电动汽车实现双向充电

4 月 8 日消息，据国外媒体报道，德国汽车制造商大众集团宣布未来将为旗下所有纯电动汽车加载 “V2G（车对电网）技术”，首先将在 MEB 平台车族落地，还将提供销售电量回电网的相关服务，帮助稳定可再生能源的波动供应。

根据此前报道，V2G 全称 “Vehicle-to-grid”，通过将电动汽车储能设施作为可调节负荷，着眼于平抑电网波动，并加大可再生能源消纳。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统，如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。

德国媒体统计称，德国每年漏损的电量多达 6500Gwh，相当于该国年用电量的 1%，而造成这一问题的主要原因是存储能力不足，导致德国北部和波罗的海的涡轮机在大风的天气里被迫放电。

据大众汽车集团估算，如果有 270 万辆具有双向或 V2G 功能的纯电动汽车，它们可以吸收部分电能，并在电力不足时将其释放到电网中。这样，纯电动汽车可以帮助网络运营商更好地管理电力供应波动问题。

大众打算从 2022 年起将 V2G 纳入每辆基于 MEB 平台打造的纯电动车，除大众外，还包括奥迪、斯柯达和西雅特、Cupra(但没有提到保时捷)等姊妹品牌。据悉，这些车型的生产将在 12 月份停止，而配备双向充电功能的纯电动汽车将在年底后上市，预计 2022 年仅在茨威考的大众工厂就将生产 30 万辆。

大众开发委员会成员托马斯 · 乌尔布里希说：“这将是一个双赢的局面。”他还表示，利用电动汽车构建一个虚拟能量存储系统需要几年的时间。尽管大众汽车公司已经表示，它希望在 2030 年前能有 1000 万辆新一代电动汽车上路，但咨询公司德勤 (Deloitte)估计，635 万辆更为现实。

另外，监管方面也存在不确定性，比如如何为以这种方式存储的电力定价，估计在未来某个时候监管机构可能将与汽车制造商合作，大众似乎希望先行一步。

事实上，早在 2013 年，日产和三菱便推出了 V2X 技术，也称为双向充电技术。也就是电动车可以将不需要的电力还给电网。其中日产 Leaf 已经在澳大利亚进行测试。此外现代 IONIQ 5 和起亚 EV6 也将配备此功能，允许车主用他们的车辆为其他设备充电。