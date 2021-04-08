苹果：智能手机应用平均拥有 6 个不同的追踪器

IT之家 4 月 8 日消息 在推出新的 iOS 14.5 应用追踪透明度功能之前，苹果周三发布了一份名为《你数据生活中的一天》的报告。

苹果详细介绍了这个由网站、应用、社交媒体公司、数据经纪人等组成的 “年产值 2270 亿美元的行业”，这些人通过收集用户的个人数据来获取利润，当然，还介绍了苹果对此所做的努力。

这份报告针对的是那些可能不熟悉数据收集方式的用户，该报告罗列了一些事实性的内容，比如：“追踪器通常被嵌入到第三方代码中，帮助开发者构建他们的应用程序。通过包含追踪器，开发者也允许第三方在不同的应用中收集和链接你与他们分享的数据，以及与其他已经收集到的关于你的数据。”

报告还指出，“大多数流行的 Android 和 iOS 应用程序”都有嵌入式追踪器，平均一个应用有六个不同的追踪器。“每天每小时都有数十亿的数字广告在网上展示给用户，在广告加载所需的几毫秒内，就会进行实时拍卖，在拍卖过程中，广告商会对广告位进行竞价，通常根据追踪到的个人数据。”

为了将报告放在现实世界的背景下，报告虚拟了两个个人——“约翰和他 7 岁的女儿艾玛”，介绍了约翰的手机上的四个应用程序如何在去游乐场的过程中收集和追踪位置数据，“在去游乐场的路上，约翰让女儿在他的平板电脑上玩一个游戏。当她打开应用时，看到了一则滑板车的广告 -- 这并非偶然。在应用加载的一瞬间，广告位发生了拍卖。通过中介机构，代表滑板车公司工作的广告公司得知了这个可用的广告。然后，他们利用收集到的约翰和艾玛的个人数据，对广告进行竞价。滑板车公司的广告合作伙伴继续收集约翰和艾玛看到广告后的行为信息，以确定他们是点击了广告，还是购买了滑板车。”

随后，报告阐述了苹果的技术如何保护用户免受这种不必要的数据入侵。苹果列出了四项原则：数据最小化、用户透明和控制、设备上处理和安全，并称这些原则是为了保护用户。

IT之家了解到，用户可以在苹果的网站上查看《你的数据生活中的一天》报告。