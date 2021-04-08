三星 Galaxy Quantum 2 首批谍照曝光，或韩国独占

IT之家 4 月 8 日消息 日前有消息称，三星正在研发一款中端智能手机 Galaxy A82 5G，并且可能会以 Galaxy Quantum 2 的名称在韩国推出。早前 Google Play Store Console 列表泄露了该手机的一些规格和正面设计。现在，这款即将上市的手机的首批实机图已经出现。

图片显示，Galaxy Quantum 2 的正面似乎采用了一块大尺寸的 Super AMOLED Infinity-O 显示屏，拥有窄边框。这款手机可能会推出两种颜色：黑色和白色。在后部，这款手机似乎有一个三摄像头的设置，并配有 LED 闪光灯，摄像头预计将是一个广角、一个超广角和一个长焦摄像头。这款手机的尺寸似乎与 Galaxy S21 + 非常相似，意味着可能拥有 6.7 英寸显示屏。

由于后部或侧面没有任何指纹识别器，预计该机将采用屏下指纹。其中一张图片展示了手机的额外安全功能（可能是量子随机数生成器），可以在网上购物、登录各种在线服务和身份验证时提供帮助。据悉，这款手机可能会通过 SK 电信的网络在韩国独家推出。

IT之家了解到，此前泄露的消息显示，Galaxy Quantum 2 搭载骁龙 855 处理器、6GB 内存、128GB 内部存储空间，以及 6400 万像素（索尼 IMX686）主摄像头。而在新泄露的图片中，有一张图片确认了手机的内存和存储容量。这款手机还将配备一个充电器 (可能是 15W)和一条 USB Type-A 转 USB Type-C 线缆。还可能预装 Android 11，支持 GPS、Wi-Fi 5、蓝牙 5.0、NFC、USB Type-C 接口，内置 4500mAh 或更大的电池，并支持快速充电功能。