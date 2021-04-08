澜起科技发布第三代津逮 CPU： 10nm 制程工艺，最高 28 核

IT之家 4 月 8 日消息 今天，澜起科技正式对外发布其全新第三代津逮 CPU，以更好满足数据中心、高性能计算、云服务、大数据、人工智能等应用场景对综合数据处理和计算力日益提升的需求。

官方表示，第三代津逮 CPU 是面向中国市场设计的本土服务器处理器，适用于 x86 通用服务器平台，其功能、性能及可靠性与第三代英特尔至强可扩展处理器（Ice Lake）一致。

IT之家了解到，相比上一代产品，第三代津逮 CPU 采用先进的 10nm 制程工艺，支持 64 通道 PCIe 4.0，最高支持 8 通道 DDR4-3200 内存，单插槽最大容量 6TB。其最高核心数为 28 核，最高基频为 3.1GHz，最大共享缓存为 42MB，实现了较大幅度的性能提升。

此外，第三代津逮 CPU 显著提升了各种标准的加解密、验签、数据完整性等密码应用的运算性能；丰富了内存保护机制，可对不同内存区域或内存全域进行加密保护；内置增强型深度学习加速技术，带来了更为出色的人工智能推理和训练能力。同时，该款服务器 CPU 支持澜起科技独有的安全预检测（PrC）技术，可在澜起认证的可信环境中对处理器行为进行安全预检测，以排查预定应用场景下的处理器异常行为，从而保障处理器的安全，特别适用于金融、交通、政务、能源等对硬件安全要求较高的行业。