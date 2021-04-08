苹果 iPad mini 6 和 iPad Pro 2021 机模曝光

IT之家 4 月 8 日消息 消息称，苹果将在本月发布新款 iPad mini 和 iPad Pro 产品。今天，外媒 MacRumors 为我们带来了这两款机型的机模图。

据报道，爆料者 Sonny Dickson 今天上午在 Twitter 上分享了新款 iPad 的机模图。上图分别为 12.9 英寸和 11 英寸的 iPad Pro 型号以及新款的 iPad mini 6。

新款 mini 机型的左右边框更窄，但依旧保留了大额头和大下巴，Home 键也得到了保留。目前尚不清楚曝光的 iPad mini 机模是否与最终版本相同。有消息称 iPad mini 6 将配备 8.4 英寸显示屏和更窄的边框，其设计类似于 iPad Air3。

iPad Pro 机模搭载了与上代相同的双镜头系统。另外，12.9 英寸型号 Smart Connector 消失了。消息称，新款 iPad Pro 型号配备 A14X 处理器，接近 M1 芯片的水平。爆料还称 iPad Pro 将新增 mini-LED 显示屏，带来更高的亮度和对比度。另外，iPad Pro 还可能支持雷雳 4 连接，使其可以与显示器、硬盘和其他外设高速连接。

多方消息称苹果将在 4 月举行 iPad 新品发布会，更多新品情报请关注IT之家后续报道。