滴滴自动驾驶发布 5 小时无接管路测视频：可应对通勤高峰，幼儿园附近启动安全模式

4 月 8 日，滴滴自动驾驶发布全球首支自动驾驶连续 5 小时无接管视频。滴滴自动驾驶公司 COO 孟醒，邀请 Udacity 创始人兼董事长，谷歌无人驾驶项目创始人，也被誉为 “无人车之父”的 Sebastian Thrun 参与连线，一起讨论这支视频中的技术亮点。

滴滴自动驾驶 COO 孟醒（右下）与 Udacity 创始人兼董事长 Sebastian Thrun 讨论落日场景；

图片左上为车内摄像头视角；左下为激光雷达视角；右中为驾驶舱情况

这是滴滴自动驾驶团队软件版本迭代后，于近期录制的一支路测视频。视频从下午开始拍摄，历经白天、黄昏以及夜晚。测试车辆行驶于上海嘉定区，途经范围包括人流密集的嘉亭荟商业区，工厂区，办公区和住宅区等。

从画面中可以看出，公开道路上测试场景丰富，在路测过程中有穿梭的行人、自行车、摩托车，以及大型车辆等。5 小时的测试过程中，滴滴路测车辆在环境感知、行为决策、运动规划与控制等各方面表现平稳。Sebastian Thrun 称视频中的画面展现了全球自动驾驶技术领先水平。

此次测试场景除了涵盖狭窄路段超车，无保护左转，以及大型路口掉头等复杂场景，还包括非常考验环境感知技术的连续逆光行驶。强光环境下，人类驾驶员通常需要戴上眼镜或打开遮阳板，而滴滴自动驾驶则通过多传感器融合方案以及添加和光照相关的数据增强，确保不同亮度下的感知效果，从而达到即便在严重逆光的情况下依旧能够准确识别和避让行人、汽车和其它物体的目的。

视频中，随着通勤晚高峰的到来，天色渐晚的同时，上海嘉定区十字路口下也涌现大量行人和单车，以及一些白天行驶时不曾遇到的大型班车。这些动态因素的变化、叠加，对自动驾驶预测、决策和规划的部分提出更高要求。目前滴滴自动驾驶车辆会在特定场景，例如幼儿园附近，开启 “安全模式”，以更谨慎的方式进行驾驶。

除基于测试车数据开展技术研发，在该版本的开发过程中，研发团队基于机器学习算法，对大量该区域的人工驾驶车辆数据进行分析和利用，以提升对交通参与者行为的预测准确性，从而改善自动驾驶车在路口避让等交互场景的处理能力。

资料显示，滴滴自动驾驶于 2016 年开始组建团队。2019 年 8 月该团队升级为公司。目前团队规模超过 500 人。据了解，滴滴自动驾驶已经在上海、北京、美国加州等多个地方获得自动驾驶道路测试牌照，并于去年 6 月在上海面向公众推出载人测试服务。今年 3 月，滴滴自动驾驶宣布与广州花都区达成汽车智能网联产业项目合作。