复出、封路、盘查，顶流网红为何会变得如此 “膨胀”

近日，由于 “假燕窝事件”而停播了三个月的辛巴，携公司员工发布了单膝跪地、迎接所有 “家人回家”的消息，再次宣布复出。随之而至的，是各路 “家人”很 “感动”的无数画面、贴文……

然而，在辛巴高调宣布复出之后，广东新闻报道并引用了一则网友上传的视频，显示辛巴团队在位于广州白云的直播基地附近直播时，有人员 “封堵”周边道路，疑似 “盘问”路过的市民，影响群众出行，引发了舆论不满。

事后，当地黄石街道办工作人员解释称：此前辛巴团队向街道方面进行了重大活动申请报备。根据活动规模，街道做出了一些预案。但是，该答复并未能平息相关舆情。此后人民网也刊发了题为《为辛巴 “封路”，谁给的权力？》的评论，对事件背后的原因提出了质疑。

更有网友建立了 “3·27 辛巴封路事件”的百度百科，列举相关法律法规，试图让更多人记住这场闹剧。有网友指出，网红再红再有钱，如果为了区区一场直播就 “封路”未免也太张扬跋扈了。

那么，如今的顶流网红为何会变得如此 “膨胀”，这份自信到底是来自于地方上的追捧，还是网红与团队的过度自恋？

“擦亮”直播电商这块 “活招牌”

最近几年，网红直播基地可谓是遍地开花，各产业园区、创客空间也都热衷于引进网红主播（MCN 机构）入驻。对于产业园、创客基地而言，网红资源可谓是招商工作的 “活招牌”。

“免租、免物业费、匹配相应的资源扶持，只要网红（机构）的要求不过分一般都会满足。”聊及产业园、创客空间对入驻网红的重视程度，谢东像是打开了话匣子般滔滔不绝。

曾在广州白云一家大型产业园负责招商工作的谢东（化名）一直认为，很多园区对于知名网红的态度就差捧在手心 “供起来”了。

随着直播经济的兴起，大量企业和商家在搬迁、选址时，也都会优先选择网红团队、直播机构较集中的区域。因此，一部分面临 “熄火”的产业园区、创客空间，近年来甚至开始以免租方式引进知名网红及团队入驻，全力打造所谓的网红直播基地，目的就是吸引大批有直播电商需求的企业、商家入驻进来。

“对于有实力的园区，通常会引进头部网红团队。至于无数的小园区嘛，招呼好中小网红也可以做起来。”谢东坦言，原先产业园区、创客空间营销招商的亮点，都是政策扶持、创业孵化资金，但是在网红团队入驻之后，亮点都变成了直播电商资源。

尽管产业园区、创客空间与直播基地之间的差异，仅仅只是有无知名网红团队的入驻，可对于那些传统企业而言，的确拥有十足吸引力。

据谢东透露，2019 年年底，他所在的产业园区近八成办公室空置。但从 2020 年四月份开始，随着疫情的逐渐缓解，产业园陆续引进四五家直播电商团队入驻，并将产业园区转型为直播电商基地。

与此同时，相关的宣传口号叶寒了出去，随即吸引了大批传统企业入驻（租赁）办公场地。到 8 月份时，园区的出租率已经高达六成，租金也上浮了 12%。

“如此高的出租率，靠的全是直播电商基地的概念，你说园区不服务好网红团队能行吗？”谢东告诉懂懂笔记，由于部分产业园区、创客空间都计划在直播电商需求剧增后转型直播基地，才会导致知名网红团队、MCN 机构成为园区、基地拼抢、招募的目标，“不要说免租金了，有的产业园区倒贴（补贴租金）也要让网红团队入驻。”

根据艾媒咨询预测的数据显示，截止 2020 年，国内 MCN 机构数量约为 28000 家。拥有大量网红、平台资源的 MCN，几乎都成了产业园区、创客空间争相服务的对象。对于产业园而言，若要留住企业商家的 “身”——或先要留住网红 “心”。

而网红团队、直播资源的价值，在更多人眼里远不止 “活招牌”那么简单。

网红拥有 “四两拨千斤”的能力？

随着直播电商的发展，各地行政部门也开始积极扶持网红经济的发展。

早在去年四月份，浙江金华人力社保局宣布，政府将出资培养一万名以上的直播人才；五个月后，吉林辽源推出了 “百千万网红直播”计划，决定要引进和培育百家传媒公司，打造千个直播间、带动万人就业。

“各地区行政部门对于网红经济、直播电商都是相当重视，资源投入力度很大。”回忆创业之初，杭州余杭一家直播基地的负责人张楚感慨颇深。早在创立直播基地时，他的计划就得到了所属街道办事处的大力支持。

张楚解释，公司的计划之所以得到地方支持，原因也十分简单：随着基地成立，网红入驻，能为当地创造新的就业岗位与商业价值。

以基地一家中型 MCN 为例，尽管只签了六名网红，但负责策划、技术、选品等职能的员工，就将近五十人。“类似的小 MCN 机构，园区（基地）内一共有将近十家，员工四、五百人。”

张楚坦言，如果乡、镇、街道辖内的产业园区、直播基地有机会吸引大规模的网红团队、MCN 机构入驻，那么所能创造出的就业机会也更为可观，说白了这些数据也将成为地方上的业绩。

去年八月，坐拥两千万粉丝的 “直播女王”薇娅曾在央视《对话》栏目中透露，自己拥有一支五百多人的直播队伍。而 “口红一哥”李佳琦所属的 “美 ONE”公司，其员工规模也超过了三百人。而其周边所带动的上下游商业链，更是不容小觑。

除了网红团队、MCN 内部的就业岗位之外，其入驻后所在的产业园区、乡、镇、街道，也会吸引大量传统企业、电商团队和周边小微企业的进驻，创造出更多就业岗位。

“规模再小的电商机构，设计、客服、运营、分拣怎么说也要将近十个人了，想想仅仅是物流和快递业务就能辐射多大的范围？”随着区域内物流需求增加，同样会有诸如物流、仓储、货运、餐饮、美容美发等商家机构出现，“为了满足园区内员工需求，我们附近出现了好几家便利店、餐厅，连美发店都开了好几家。”

在张楚眼里，几位知名网红、几家 MCN 机构，能为周边区域创造的连锁效应和价值，可以说是空前的，这也正是各级行政部门重视网红培养、引进的原因之一，“区域经济发展，所创造的税利自然也十分可观。”

根据国际咨询机构毕马威所发布的研究报告显示，2020 年，直播电商的整体规模将达到 10500 亿元，渗透率达到 8.6%，行业就此正式迈入 “万亿”大关。

也因此，在 “众星捧月”式的扶持之下，一部分大 V 网红开始 “飘”起来了。

网红 “黑化”只为流量

“无论活动（主办方）做得再好，（网红）也是会主动找茬的。”

曾在深圳南山一家 MCN 机构担任直播选品助理的 “小四”对懂懂笔记坦言，随着部分网红走红，经常会在公开的场合 “碰瓷”主办方和观众，甚至制造负面的新闻。这里面或许并非本人意愿，仅仅是执行团队策划的 “创意”罢了。

而在实际的商业活动当中，小四也时常参与负责网红的 “碰瓷”行为。在她看来，无论主办方活动策划如何完善，策划团队都会想尽一切办法让网红向对方提出不满。有时是吐槽主办方的住宿安排、故意耍大牌，有时是在公开场合 “挑”活动执行人员的 “毛病”有的时候甚至会和现场观众引发争执和小矛盾。

“无论如何，执行类似的‘行为’就是为了尽可能在公开场合制造相关的话题和噱头。”尽管网红并非明星，但作为在一定范围内有影响力的公众人物，团队如此的炒作甚至往自己身上抹黑，图的究竟是什么？

小四的解释是，由于目前网红领域竞争激烈，推陈出新的网红要瓜分有限的流量。很多网红害怕今天仍小有名气，明天便被粉丝们抛弃，为了延长能 “寿命”，永葆自己的影响力，团队就必需时刻增加曝光度、制造可以传播的新闻。

“我们经过实践发现，网红的正面新闻通常难以在信息爆炸的互联网世界里得到关注，反而是一些负面新闻，一触即发能引发大量网友的传播。说白了，负面流量也是流量，但是要把握好一个度。”她猜测道，此次辛巴 “封路”事件或只是一场话题方面的炒作和策划。

早在去年底，辛巴因为 “假燕窝”的事件而一度停播。但是有细心的网友发现，在辛巴停播的半个月时间里，其粉丝量不但没有因此下降，反而是增长到了 7110 万人，这数据确实耐人寻味。

同样，在此之前也有好几位知名网红大 V 因负面话题遭网友 “深扒”，最终停止内容创作。不过数据显示，这些大 V 的粉丝量依旧不降反增，其中更有个别顶流网红怀揣着 “侥幸”心理，悄悄恢复内容更新，试图东山再起。

或许，并非是互联网没有记忆，而是网红的负面新闻吸引了大量 “好奇宝宝”试图窥探一二。无论知名网红看似 “膨胀”、出格或是耍大牌，又是否占用社会资源、影响到其它群体利益，其维护关注度、促进引流的目的都已经达到。

【结束语】

作为普通的看客，在面对网红有心 “制造”出的负面话题时，唯一该做的便是不要 “深扒”、也不要围观。毕竟在网红及其背后的策划团队眼中，负面的评价也是流量，不炒作不围观就是对 “无德”网红最好的回应。