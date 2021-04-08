抖音电商总裁回应直播间封禁外部链接：是为了保证用户体验

4 月 8 日消息，今日，抖音电商首届生态大会在广州举行，会后抖音电商总裁康泽宇接受媒体采访，正面回应了不允许第三方的商品链接进入抖音直播间的问题。他表示，之所以做这个切换，是出于平台治理和用户体验来考虑，方便对商家的服务、售后进行检查和管控。

康泽宇谈到，从去年 10 月至今，用户在抖音看到、点击，形成购买的整体购买体验流畅。与此同时，切掉外链前后，商家转化率方面影响不大。

“从实际影响来看，对整体商家的影响很小，对用户体验来说是更好了。有少量的商家当时确实准备不足，但现在绝大部分也入驻小店了，因为可以给用户提供更好的服务。”

今日会上，康泽宇表示抖音接下来将发力 “兴趣电商”概念，未来一年，抖音电商将推出三大扶持计划，帮助 1000 个商家实现年销破亿元，1 万个优质达人年销破千万元，100 款优质商品年销破亿元。

在采访中，康泽宇再次阐释了 “兴趣电商”的概念。“现在大趋势是用户的消费结构发生了升级和变化，之前逛街是需要啥买啥，现在是感兴趣买啥就买啥。同时，抖音去做 “兴趣电商”也是具备了一定的基础，硬件设备和推荐技术的成熟，让我们的推送更精准，这就是我们入场去做这件事情的原因。”

对于大众好奇的抖音电商未来是否会为商家提供供应链金融服务？康泽宇给出了肯定的回答，并表示，已经有团队着手筹备此事。

他还提到，目前，抖音没有计划组建自己的仓储物流。“但你要问我说之后五年、十年怎么做，我们秉持开放的态度。”抖音电商更多是和各个物流伙伴建立合作，并针对物流快递执行履约不够好的现象去做物流治理。

康泽宇强调，对于抖音电商来说，收入不是重要目标，公司也没有定收入目标，希望追求的是有质量的 GMV。“我们更倾向于把自己收到的钱给到大家。”

目前，抖音电商的营收主要来源于两部分：佣金和广告。

“我们营收的一部分是来自于佣金，我们有跟很多商家和服务商、机构，在大家做到足够好的程度下，我们更倾向于给到做得好的商家们。”

广告收入也同样，“我们跟很多商家、达人、机构、服务商合作，大家如果做得规模大、质量好，我们甚至会给大家很多流量激励，等于把广告费用返还给大家，不是直接的返点，是流量的激励，我们现在更倾向于让大家在抖音把生意做起来，更好地经营起来。”

对于未来目标，康泽宇最希望看到的是 GMV 结构发生变化。一方面我们希望客户、品牌、商家都能参与进来，品牌直播带货 GMV 占比提升。另一方面，也希望有越来越多优质的产业带商品和商家能够进来。

康泽宇坦言，做电商是件很复杂的事情，只靠自己去做力量是很薄弱的。“我们将提供更多的激励政策和运营政策，希望一方面达人能够更丰富起来，另方面服务商、机构多多参与进来，整个生态繁荣起来。”