外星人正式发布 m15 R5 锐龙版：配 Cherry 机械键盘和氮化镓适配器

IT之家 4 月 8 日消息 日前，外星人中国官网悄然上架了 m15 R5 锐龙版。今天，外星人发布新闻稿，详细介绍了这款新品的多处升级点。

官方表示，全新的 ALIENWARE m15 R5 锐龙版在保留了 “预言”设计和诸多黑科技的基础上，从操作手感、内在性能，到设计语言与便携续航等方面进行了升级。

ALIENWARE m15 R5 锐龙版机身最薄处仅 12mm（不含脚垫），继承了 AWCC 外星人智动能技术平台、AlienFX RGB 绚丽灯效和 Killer WiFi 6 无线网卡等细节配置。配置方面，这款笔记本搭载 AMD 处理器与 30 系显卡，最高支持 32G 3200MHz DDR4 内存，并且可以升级到 2 个可用的 SO DIMM 插槽，配备 CHERRY MX X 型鸥翼式机械键盘、支持小尺寸氮化镓适配器。

全新的 ALIENWARE m15 R5 锐龙版全方位搭载德国原装 CHERRY MX X 型鸥翼式机械键盘，1.8mm 键程。m15 R5 除功能键外的每颗按键均采用 X 型鸥翼式架构 + 横向弹簧轴体的设计，让可接触的面积与支撑度达到最大程度，比垂直结构更薄，更稳定，手感更好。

IT之家了解到，ALIENWARE m15 R5 锐龙版首次推出体积更小、功率更大的 240W 氮化镓电源适配器可供玩家选择，也有 180W 传统适配器可选。这款氮化镓电源适配器将重量减轻至 620g，尺寸仅有 152*78*23mm，相较于传统的 240W 适配器体积缩小了 46%，重量减少了 24%。

屏幕方面， ALIENWARE m15 R5 锐龙版最高可搭载 360Hz 低蓝光电竞屏，这是 360Hz 高刷新率首次强势登陆 15 寸游戏屏。同时也有 QHD 240Hz 和 FHD 165Hz 两种屏幕配置可选。

配置方面，全新的 ALIENWARE m15 R5 锐龙版搭载 AMD 处理器，最高可选 AMD Ryzen 9 5900HX 处理器和 RTX 3070 8GB GDDR6 显卡。

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