苹果 HomePod 现可通过 Siri 唤醒 Apple Music、QQ 音乐及网易云音乐

IT之家4月8日消息 今日起，苹果 HomePod 及 HomePod mini（以下统称 HomePod）的 Siri 功能全面加强，用户可在 HomePod 上通过 Siri 点播包括 Apple Music、QQ 音乐和网易云音乐在内的多种音乐服务。除除此之外，HomePod 也支持隔空播放功能。用户可以直接通过 iOS 设备轻松播放更多热门 App 和服务的音频内容。想要开启这项服务，用户需要将 HomePod 升级至最新版固件，此外 iPhone 也需升级至 iOS 14.3 或以上。

苹果 HomePod 目前已经停产，但仍会支持这项新功能。用户目前通过 “嘿 Siri”语音指令，能够点播挚爱音乐人的专辑、精选歌单，以及播客等丰富的音频内容。

要在 HomePod 上实现 Siri 唤醒 QQ 音乐或网易云音乐，需要首先将第三方 App 升级至最新版，然后在 QQ 音乐或网易云音乐设置中找到 HomePod 绑定按钮。以下为设置教程：

QQ 音乐：

网易云音乐：

设置完成后，用户使用 “嘿 Siri，用网易云音乐 / QQ 音乐播放……”指令，即可使用特定 App 完成音乐播放。

除此之外，用户可以在 HomePod 上设置第三方 App 为默认播放，Siri 指令无需说出 QQ 音乐 / 网易云音乐。设置默认服务教程如下：

1、 打开 “家庭”App，点击用户头像，进入设置页面。

2、 点击 “默认服务”切换为 QQ 音乐或网易云音乐。

3、 回到 “家庭”App 首页，长按 “连接好的 HomePod”进入页面，下滑并点击 “主要用户”。

4、 将 “HomePod 账户”切换到自己的账户。

HomePod 第二项新功能为隔空播放功能。用户现在可以直接通过 iOS 设备轻松播放热门 App 和服务的音频内容，包括得到 App、洪恩故事、喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 等。在不同房间放置多个 HomePod 扬声器，它们会互相配合，同步在线发声。在同一个房间放置两个 HomePod 扬声器，即可组建一个声场宽阔的立体声组合，获得饱满的聆听体验。

IT之家获悉，苹果 HomePod mini 售价 749 元，具有 360° 环绕音频功能，并且可以兼容 HomeKit 使用 Siri 语音助手操控智能家居设备。Siri 支持 36 个国家 / 地区的 21 种语言，每月处理超过 5 亿部设备上的 250 亿个请求。全新 Siri 语音利用神经网络语音合成 (Neural TTS) 技术实现了令人难以置信的自然声音，截至目前，支持 Neural TTS 技术的 Siri 语音达到了共 38 种。

苹果官方表示，安全和隐私是 Apple 设计硬件、软件和服务的基础。HomePod 只会在设备本身识别 “嘿 Siri”指令，或是在用户触摸激活 Siri 时，才会向 Apple 服务器发送信息。这些请求不会与用户的 Apple ID 关联，因而绝不会收集用户的个人信息来出售给广告商或其他组织。除此之外，HomePod 可与 iPhone 配合，在设备端完成听信息或备忘录的请求，一点信息都不会透露给 Apple。