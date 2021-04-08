特斯拉痛批德国监管部门：审批速度太慢，拖延建厂进程

北京时间 4 月 8 日晚间消息，据报道，特斯拉今日痛批德国当局，称其冗长的审批程序与建厂项目的紧迫性不符，已严重拖延特斯拉的建厂进程。

特斯拉 2019 年 11 月曾宣布，计划在德国东部勃兰登堡州（Brandenburg）的格伦海德（Gruenheide）建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。

根据特斯拉的计划，该工厂将于今年 7 月 1 日前投入运营，开始生产跨界电动车 Model Y。但如今，特斯拉的建厂进程非常缓慢，还由于环保问题而变得复杂。去年 12 月，一家法院要求特斯拉暂停清理拟建工厂所在地的一片森林，原因是环保人士表示，砍伐更多树木可能会危及冬眠的蛇。

今日，特斯拉在提交给当地法院的一封信中表示：“德国对工业和基础设施项目的审批框架，与规划和实现此类项目的紧迫性相矛盾，而这些项目又是抗击气候变化所必需的。”

特斯拉在信中还称，在特斯拉提出申请 16 个月后，德国当局还没有给出最终批准该项目的时间表，这 “太令人恼火”。此外，特斯拉在信中还敦促德国当局，要加快审批进程，以赋予投资者更大的透明度。

特斯拉德国工厂主要用于生产 Model 3 和 Model Y，该工厂将成为上海工厂之后，特斯拉在海外的第二座电动汽车工厂。

该工厂能为勃兰登堡创造多达 7000 个就业机会，因此得到了德国政界人士和行业团体表示欢迎。但却遭到大量环保人士的抗议，担心特斯拉工厂可能危及供水，以及周围森林中的野生动物。

除了汽车工厂，风能项目在德国也面临着同样的问题。一些风能项目从申请到获批，可能需要数年时间。