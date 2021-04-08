Prosus 出售股腾讯股票进账 146 亿美元，转身投资食品快递和数字医疗

北京时间 4 月 8 日晚间消息，据报道，总部位于阿姆斯特丹的科技投资公司 Prosus 今日宣布，该公司出售了腾讯 2% 的股份，进账 146 亿美元。这也是世界上有史以来规模最大的大宗交易之一。

该交易完成后，Prosus 董事长库斯 · 贝克（Koos Bekker）在一份声明中称：“我们对腾讯及其管理团队的信心是坚定不移的，但我们也需要为核心业务和新兴业务的持续增长提供资金。”

根据腾讯提交给香港证券交易所的一份文件，Prosus 以 595.00 港元的价格出售了 1.9189 亿股票，其持股比例降至 28.9%。该价格较腾讯周三 629.50 港元的收盘价折价 5.5%。今年以来，腾讯股价上涨了 10%。

腾讯董事长马化腾在一份声明中表示，Prosus 是腾讯的战略合作伙伴，腾讯尊重并理解 Prosus 出售股票的决定。

Prosus 表示，计划利用出售这些股票所得收益，来提升公司的财务灵活性，从而进一步投资于成长型企业。此外，也将用于一般性企业用途。Prosus 同时承诺，至少在未来三年内，不再出售任何腾讯股票。

Prosus 是一家控股公司，用来持有南非投资公司 Naspers 的国际互联网资产，是由 Naspers 于 2019 年分拆出来。Prosus 所持有的腾讯股票，是 Naspers 在 2001 年购买的。

转身进行两笔投资

总部位于奥斯陆的食品快递初创公司 Kolonial 今日宣布，在新一轮融资中获得了 2.23 亿欧元（约合 2.65 亿美元）美元的投资，由软银 “愿景基金 2 期”和 Prosus 领投。Kolonial 提供当天或次日送货服务，提供食品、餐具和家庭必需品的当天或次日送货服务。

此外，印度最大的综合数字医疗平台 HealthTech company API Holdings 今日也宣布，获得了 3.5 亿美元的投资，由 Prosus 领投。

Prosus CEO 鲍勃 · 范迪克（Bob Van Dijk）表示，Prosus 拥有许多潜在收购目标。他说：“送餐业务对我们来说是一个重要的关注点；教育软件对我们来说是一个重要的细分市场；金融科技也是，所以我们看到了相当多的机会。”