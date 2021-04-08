爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康：我们的技术将引领时代的发展

4月8日消息 在爱立信 2021 年股东对话大会上，爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）总结了 2020 年期间企业的重点业务战略、财务表现以及应对全球疫情时的所采取的措施。

扭转乾坤

爱立信在过去一年中实现了财务目标，使公司扭转乾坤。鲍毅康在概述中介绍了爱立信成功完成的重点战略，同时回顾了在 2017 年发布该战略时，很多人认为该战略不切实际且认为爱立信应该削减成本，尤其是在研发方面。

鲍毅康表示：“只有坚持以客户为中心，我们才能体会到我们存在的意义就是提供基于领先技术、具有竞争力的解决方案。所以我们不会削减在研发上的任何投入，而且会加大投入的力度，以强化技术地位。如今爱立信的地位已十分稳固，并且我们已成为 5G 领域的领导者。”

员工是爱立信的战略核心

在爱立信以关注客户为中心的同时，爱立信也非常重视员工。鲍毅康解释了员工在公司业务变好转的过程中所发挥的关键作用。他还强调了大多数员工在 2020 年疫情期间所遇到的挑战。

鲍毅康表示：“我们有超过 8.5 万名员工在家办公，而在我们去年招聘的约 1 万名新员工中，其中大多数人还没有与上级或团队在线下见过面。尽管面对着重重挑战，我们还是成功地完成了我们的战略目标，并为我们的客户提供了良好的服务！”

财务业绩与增长目标

就 2020 年而言，爱立信实现了 5.1% 的有机营收增长、高达 40.3% 的毛利率、12.0% 的运营利润率以及并购前 223 亿瑞典克朗的稳健自由现金流。这是公司历史上最强劲的自由现金流。

展望未来，鲍毅康提到，爱立信将日益重视发展。通过投资增加的市场份额将成为保证规模的关键，同时公司也会优先把握新兴企业领域的机会。

鲍毅康表示：“我们的战略仍然保持不变，但我们看到了在企业市场环境中极好的发展机遇，这也是我们决定扩大战略，投资于企业应用的原因。就像 4G 实现了消费市场的数字化一样，5G 将实现企业市场的数字化。”

2020 年，爱立信通过收购了 Cradlepoint 公司，在企业市场取得了关键性进展。通过 Cradlepoint 公司的解决方案，企业可以通过蜂窝技术，简单、安全地连接各地点、车辆、移动工作队伍和物联网设备。

鲍毅康表示：“对于我们的客户来说，收购 Cradlepoint 公司这一举措，是一个双赢的结果，其解决方案为移动运营商创造了新的收入来源。”

投资于技术领导力

研发部门仍然是爱立信发展过程中的核心业务。在过去几年中，公司在研发方面的投入已经增加了近 100 亿瑞典克朗。如今，在爱立信有超过四分之一的员工是在研发部门工作。

鲍毅康表示：“在 2021 年，爱立信将通过投资进一步加强企业实力。由于重要合同续签、Cradlepoint 收购和业务投资，我们的利润率也将受到专利许可收入减少的负面影响。但这些对我们而言都不是成本，而是为了巩固我们的地位而作出的投资。我们为了能够更好的加速企业发展而选择以退为进的方式。”

5G 竞赛

2020 年，我们见证了 5G 在全球迅速推广，使这项可能发生在未来的技术转为现实。根据爱立信的评估，截止 2020 年底，5G 用户人数约为 2.2 亿，而前一年只有 1200 万。

鲍毅康强调了爱立信在这一发展中的主导作用。2020 年，爱立信签署了 44 份 5G 合同，并以 122 份商业合同和协议，以及全球范围内 79 个 5G 商用现网收官。此外，鲍毅康还指出爱立信在蜂窝技术方面的专利组合居于全球领先地位，目前已获得超过 57000 项专利。

鲍毅康表示，公司将在 2021 年继续快速推广 5G。但他对欧洲大部分地区的发展现状表示担忧——欧洲在 5G 推广方面的力度远远落后于美国和中国。

鲍毅康解释说：“当然，欧洲将受益于所开发的 5G 网络应用，但这些应用将由首先部署网络的地方创建，所以这已成为一个未来就业增长的问题。比如，欧洲在 4G 部署方面，就已经比北美和中国晚了 2 到 3 年，导致目前欧洲的互联网巨头很少。”

可持续发展和企业责任

可持续发展仍然是爱立信战略中不可或缺的一部分。爱立信可持续发展议程的目标之一是在 2030 年实现碳中和。此外，爱立信正在提高所有产品的能效，这将为环境和爱立信客户的收益都带来可持续的结果。

鲍毅康表示：“这种可持续发展已经融入到我们的业务中。我们的美国工厂充分体现了这一点。通过智能 5G 解决方案，我们减少了 24% 的能耗和 75% 的室内用水量。此外，该工厂使用 100% 可再生电力。”

鲍毅康还强调了正在开展的重要道德与合规工作。2020 年，爱立信通过增加参与此类项目的人数，继续加强合规项目，、使其相关流程更加健全并专注于建设自身的企业文化。

结束语

鲍毅康在致股东辞的结束语中表示，2020 年与以往任何一年都不同。虽然爱立信在这一年的表现十分强劲，但依然受到全球疫情的显著影响。不过，鲍毅康还是指出了在未来发展过程中依然蕴藏着巨大机遇。

鲍毅康表示：“我对爱立信的未来充满着信心。数字化步伐正在加快，我们的技术也将在未来发挥越来越核心的作用。而且我们已经看到企业市场正在迅速发展，比如，通过专用网络解决方案，使定制化的行业解决方案成为可能。”