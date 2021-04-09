AMD 350 亿美元收购赛灵思获股东批准，与英特尔、英伟达的 “斗争”愈演愈烈

当地时间周三，AMD 和 FPGA 大厂赛灵思的股东以压倒性多数批准 AMD 以 350 亿美元收购赛灵思，不过该交易需要通过监管部门的批准，预计将于今年内完成。

毫无疑问，这将是目前芯片行业最大规模的交易之一，从体量上来说可以与英伟达收购 ARM 这件事相提并论。

AMD 巨资收购赛灵思被业内认为将打造能与 Intel、英伟达 “对抗”的数据中心处理器业务，因此也有人认为这意味着 AMD 与 Intel、英伟达 “决战”的开始。

2020 年 10 月 27 日，AMD 宣布斥资 350 亿美元（约合 2350 亿元）收购赛灵思，该交易没有现金，全部使用 AMD 的股票。

此次合并后，苏姿丰博士将继续担任 CEO，赛灵思 CEO Victor Peng 将加入新公司担任总裁，并且至少两名赛灵思高管也将加入 AMD 的管理团队。

据报道，新公司将拥有多达 1.3 万名工程技术人员，合并后的年研发投入也将达到 27 亿美元。

1、赛灵思有多强？

我们首先来看，赛灵思是一家可编程逻辑器件 (FPGA 芯片等)生产商，也是全球最大的 FPGA 厂商，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞。

而赛灵思发明研制的 FPGA 芯片用于无线通信、数据中心以及汽车和航空航天等行业。

FPGA（Field Programmable Gate Array），现场可编程门阵列，与 CPU、GPU 等相比，FPGA 的显著特点之一是可编程，通过特定的编程语言，可以实现对 FPGA 电路结构的修改，而这在 CPU 或 GPU 中是无法实现的。

同时 FPGA 相比于通用处理器的 CPU 与 GPU 计算能力更强、时延更低、功耗更低，加上可编程的优点，在一些专业领域非常适用，例如通信、数据中心、边缘计算、AI 等。

而 FPGA 厂商的主要客户就是全球 ICT 领域企业，其中就包括华为。不仅如此，传统的半导体公司只有几百个客户，而赛灵思在全世界有 7500 多家客户及 50000 多个设计开端。

据公开资料显示，近些年的发展，赛灵思庞大的客户群包括我们熟悉的 Alcatel（阿尔卡特）、Cisco Systems（思科）、EMC（易安信）、Ericsson（爱立信）、Fujitsu（富士通）、Hewlett-Packard（惠普）、IBM、Lucent Technologies（朗讯科技公司）、Motorola（摩托罗拉）、NEC（日本电气股份有限公司）、Nokia（诺基亚）、Nortel（北电网络）、Samsung（三星）、Siemens（西门子）、Sony（索尼）、Oracle（甲骨文）、Toshiba（东芝）等。

2、AMD 为什么要收购赛灵思？

提到为什么 AMD 选择赛灵思，首先赛灵思目前是 FPGA 界的老大，排在第二的 Altera 在 2015 年 12 月就被 Intel 以 167 亿美元的价格收购了。

作为 AMD 的 “死对头”，Intel 收购 Altera 后就在数据中心、5G 通信、物联网和车载芯片等领域开疆拓土，这让 AMD 和赛灵思都很头痛。

不仅如此，业内人士表示，英特尔收购 Altera 后，Altera 获得了访问英特尔半导体工厂的权限，能广泛使用英特尔的封装技术，其中备受瞩目的就是 EMIB 技术。并且，Altera 可以通过在封装中混合和匹配小芯片来快速开发和部署 FPGA 的各种面向市场的版本。

可以这样说，AMD 此次耗资 350 亿美元构建的护城河，与 Intel、英伟达一样押注了数据中心。

尽管 AMD 在 PC 市场对英特尔的追赶非常凶猛，然而英特尔作为传统 CPU 龙头，占据了数据中心服务器芯片市场 90% 以上的市场份额。那么有了赛灵思的技术，AMD 可以在服务器及数据中心领域向英特尔发起冲击。

AMD 拥有先进的 x86 CPU 和 GPU 业务，不过缺少诸如 FPGA 这类芯片，因此整合赛灵思可以优势互补。业内人士分析称，赛灵思的加入或将使 AMD 增强其在数据中心领域的核心竞争力，并在快速增长的电信、国防等市场中占据更大的份额。

当然也会帮助 AMD 在与英特尔的竞争中处于更有利的地位。

2015 年，Altera 宣布微软采用 Altera Arria 10 FPGA 实现基于 CNN 算法的数据中心加速功能，并表示其每瓦性能非常优异。而服务器与数据中心的市场非常广阔，诸如亚马逊、阿里、腾讯等互联网巨头都在数据中心方面有很大的需求。

而 AMD 与赛灵思联手后可以发挥双方的优势，进而抢占英特尔与英伟达的市场。

AMD 看似与赛灵思重合的地方很少，但是双方的发展有很深的渊源。

1988 年，AMD 收购了 MMI，当时成为了赛灵思关于 FPGA 的第二供应来源，而赛灵思现任首席技术官 Victor Peng 此前曾是 AMD 绘图产品事业群 (GPG)芯片工程副总裁，并曾担任 AMD 核心芯片工程团队的领导人。

在计划收购赛灵思之前，AMD 就与赛灵思有了紧密的合作。

2017 年 11 月，AMD 将自己的单路服务器平台同四个赛灵思的 FPGA 配对；

2018 年 10 月，AMD 与赛灵思合作开发了用于数据中心的高性能推理系统。

3、高端芯片领域的收购竞赛愈演愈烈

如今的高端芯片领域，英特尔、AMD 和英伟达的你追我赶被业内调侃为 “三足鼎立”。

英特尔收购 Altera 为了 FPGA；

AMD 收购赛灵思也为了 FPGA；

英伟达收购 ARM 为了物联网领域拥有 CPU/MCU 的核心技术，收购 Mellanox 为了在服务器与存储连接领域获得巨大优势 ... ...

可以这样认为，如果 AMD 能成功收购赛灵思，高端芯片领域或将进入三足鼎立的局面。

英伟达开始收购 ARM，其实业内能看到英伟达已经试图利用 ARM 处理器进一步占领数据中心服务器市场。

当然英特尔也不会坐视不理，为了阻击英伟达在 AI 计算和自动驾驶领域的扩张，英特尔为了布局边缘 AI 计算先后收购了 Nervana 和 Movidius，而收购了 Mobileye 是为了布局自动驾驶。

如今就市场而言，数据中心、服务器为代表的行业芯片市场增长速度非常快。

例如 2020 年，得益于在家办公和数据中心的需求，英特尔一季度销售额同比增长 23%，净利润同比大增 42%，并且以主要提供服务器芯片的数据中心业务最为突出，财报显示，英特尔第一季度数据中心业务营收同比大增 42.7%。

当时的数据显示，英特尔占据数据中心芯片市场 90% 以上的市场份额。

AMD 当然也在不断开拓服务器市场，但是业内人士表示，想要在处理器领域真的 “干翻”英特尔还需要相当长的时间，而在 AI 领域，AMD 的开发生态与英伟达的 CUDA 运算平台有着非常大的差距。

4、写在最后

2014 年，苏姿丰博士接任 CEO，在她带领下的 AMD 聚焦高性能计算有了后来的 Zen 架构，也铸就了 AMD 的二次崛起。

此次 AMD 收购赛灵思，我们能够看到 AMD 要在数据中心进一步发展的决心和野心。

当地时间本周二，英特尔推出了最新旗舰数据中心微处理器，并表示希望其内部制造业务可以为芯片短缺问题提供帮助，从而更好地与 AMD 等竞争对手进行较量。

据报道，全新的 “Ice Lake”芯片瞄准的客户为云计算提供商和其他运营大型数据中心的企业，而英特尔表示已经发出了大约 20 万块测试芯片。

在过去几年中，英特尔逐渐失去了处理速度上的领先优势，2018 年英特尔首席财务官和 CEO 都表示其数据中心业务面临挑战，当时野村证券还指出英特尔正在试图阻止将 15-20%的数据中心处理器份额损失给 AMD。

反观 AMD，有台积电 7nm 生产技术的加持，并且 Mercury Research 统计了 2019 年第四季度 x86 处理器市场的份额情况，其中 AMD 达到了 15.5%，创造了 7 年中的新高。

很多人认为，AMD 在 CPU 方面追赶 Intel，在显卡方面追赶英伟达。

尽管有业内人士怀疑此次的收购是否会让 AMD 重蹈历史，但是 AMD 对未来的感知和嗅觉在产品迭代速度极快的行业里非常重要，对于 AMD 来说未来的发展之路也任重道远。