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Epic 喜加一：免费领取游戏《3 out of 10：Season Two》，下周送三款

2021/4/9 6:55:54 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 9 日消息 Epic 现已开启新的 “喜加一”活动。本周免费领取游戏为《3 out of 10：Season Two》，免费领取截止时间为 4 月 15 日 23 点。

《3 out of 10：Season Two》是一款单人冒险游戏。官方介绍显示，“以咖啡因驱动的超能力、有自我意识的 AI 以及劲敌游戏开发工作室们都将挡在 Shovelworks Studios 奋力做出一款评分超过 3 out of 10 的游戏的道路上。在本季中，他们是否能达成这个目标呢？”

IT之家了解到，下周 Epic 将送出三款游戏，具体如下：

《The First Tree》一款精美的第三人称探索游戏 , 围绕两个平行故事展开 : 一只狐狸努力寻找她失踪的家人 , 还有一个儿子与他感情疏远的父亲在阿拉斯加重新认识彼此的故事。

《Deponia - 德波尼亚》幽默风趣的解密游戏告诉你如何和前女友相处。

《Ken Follett's The Pillars of the Earth - 圣殿春秋》在一个贫困和战争的年代，一个小镇开始建造一座大教堂，为人民争取安全。他们的挣扎求生让他们的命运交织在一起。本游戏改编自肯 · 福莱特（Ken Follett）的世界畅销书《圣殿春秋》（The Pillars of the Earth）

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关键词：Epic喜加一

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