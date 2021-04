Epic 喜加一：免费领取游戏《3 out of 10：Season Two》，下周送三款

IT之家 4 月 9 日消息 Epic 现已开启新的 “喜加一”活动。本周免费领取游戏为《3 out of 10:Season Two》,免费领取截止时间为 4 月 15 日 23 点。

《3 out of 10:Season Two》是一款单人冒险游戏。官方介绍显示,“以咖啡因驱动的超能力、有自我意识的 AI 以及劲敌游戏开发工作室们都将挡在 Shovelworks Studios 奋力做出一款评分超过 3 out of 10 的游戏的道路上。在本季中,他们是否能达成这个目标呢?”

IT之家了解到,下周 Epic 将送出三款游戏,具体如下:

《The First Tree》一款精美的第三人称探索游戏 , 围绕两个平行故事展开 : 一只狐狸努力寻找她失踪的家人 , 还有一个儿子与他感情疏远的父亲在阿拉斯加重新认识彼此的故事。

《Deponia - 德波尼亚》幽默风趣的解密游戏告诉你如何和前女友相处。

《Ken Follett's The Pillars of the Earth - 圣殿春秋》在一个贫困和战争的年代,一个小镇开始建造一座大教堂,为人民争取安全。他们的挣扎求生让他们的命运交织在一起。本游戏改编自肯 · 福莱特(Ken Follett)的世界畅销书《圣殿春秋》(The Pillars of the Earth)