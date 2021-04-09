美股收高，小鹏、理想汽车涨逾 4%，中概股联代科技暴跌 48%

北京时间 4 月 9 日消息，星期四美股收高，大型科技股普遍上涨，纳指涨幅超过 1%，领涨三大股指。截至收盘，道指涨 57.27 点，涨幅为 0.17%，报收 33503.57 点；标普 500 指数涨 17.22 点，涨幅为 0.42%，报收 4097.17 点；纳指涨 140.51 点，涨幅为 1.03%，报收 13829.31 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 联代科技大起大落，一天暴跌近 49%

手机和配件制造商联代科技星期二以 4 美元的发行价登陆纳斯达克，星期三股价一度摸高 107.33 美元，比发行价高出近 2600%。首次公开招股（IPO）时联代科技市值仅约为 3300 万美元，即使星期四出现大幅回调，市值仍然高达约 3.5 亿美元。彭博社的数据显示，上市首日上涨 875%，使得联代科技成为自互联网接入服务提供商 Freeserve 1999 年上市首日大涨 1261% 以来表现最好的 IPO。彭博社的数据不包含融资金额不超过 1000 万美元的 IPO 交易。虽然表现优异，但联代科技并非是最近数年唯一的 IPO 明星。彭博社的数据显示，除联代科技外，过去 10 年美国还有 21 家公司 IPO 首日涨幅不低于 800%。这些公司通常较小，在融资 1500 万美元的公司中，联代科技是最大的。虽然显示出放缓的迹象，今年头 3 个月 IPO 市场创下单季度融资纪录，融资金额达到 2500 亿美元，其中一半来自 SPAC（借壳上市的一种形式）。一名操盘手称联代科技的定价给人留下深刻印象，但也表明了投资者寻求、早入手新热门股票的愿望。这些公司的特征是规模小，IPO 交易由小型投行操盘，价格震荡范围大。联代科技也不例外，今天常规交易中，其股价下跌 39.87 美元，跌幅为 48.52%，报收于 42.3 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ FTC 称 Facebook 是社交网络垄断者，随时可反对收购案

美国联邦贸易委员会（以下简称“FTC”）星期三晚些时候向法院提交文件称，Facebook 属于“个人社交网络”垄断者，“利用竞争之外的手段维持其主导地位，违犯了反垄断法”。FTC 促使法官加快其起诉 Facebook 诉讼的审理进程，称 Facebook 试图让这起诉讼“胎死腹中”。FTC 在文件中说，“国会已经明确，FTC 并非必须在并购案未完成时提出反对意见，根据法律规定，它可以在任何时候对并购案提出反对意见。”Facebook 有关 FTC 应该在数年前就 Instagram 和 WhatsApp 收购案提出反对意见的说法不符合法律规定。Facebook 3 月份向法院提交文件，称法院应当驳回 FTC 和各州提起的反垄断诉讼，“它们没有可靠地证明我们的行为有损于市场竞争或消费者权益”。FTC 的诉求是，让法院强制 Facebook 剥离收购的 Instagram 和 WhatsApp。此外，Facebook 还遭到数十个州起诉，被指控收购竞争对手违反了反垄断法。纽约州总检察长利蒂西娅・詹姆斯（Letitia James）表示，Facebook 的行为损害了美国数亿公民的利益。常规交易中，Facebook 股价下跌 0.07 美元，跌幅为 0.02%，报收于 313.02 美元，盘中一度探底 310.05 美元。