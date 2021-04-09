安全研究人员在 Pwn2Own 黑客大赛中发现 Safari 漏洞，获得 10 万美元奖金

IT之家 4 月 9 日消息 每年，Zero Day Initiative 都会举办 “Pwn2Own”黑客大赛，安全研究人员可以通过发现 Windows 和 macOS 等主要平台的严重漏洞来赚钱。

2021 年的 Pwn2Own 线上活动在本周早些时候拉开帷幕，有 23 次独立的黑客尝试，涉及 10 种不同的产品，包括网络浏览器、虚拟化、服务器等。今年的 Pwn2Own 活动为期三天，每天持续多个小时，在 YouTube 上进行了直播。

在 Pwn2Own 2021 中，苹果产品并没有成为主要目标，但在第一天，来自 RET2 系统公司的 Jack Dates 执行了一个 Safari 到内核的零日漏洞，为自己赢得了 10 万美元。他利用 Safari 中的整数溢出和 OOB 写入来获得内核级代码执行。

在 Pwn2Own 活动期间，其他黑客尝试的目标是 Microsoft Exchange、Parallels、Windows 10、Microsoft Teams、Ubuntu、Oracle VirtualBox、Zoom、Google Chrome 和 Microsoft Edge。

例如，荷兰研究人员 Daan Keuper 和 Thijs Alkemade 展示了一个严重的 Zoom 漏洞。二人利用三重缺陷，在没有用户交互的情况下，利用 Zoom 应用获得了对目标 PC 的完全控制。

IT之家了解到，Pwn2Own 的参与者因为发现的漏洞获得了超过 120 万美元的奖励。Pwn2Own 给予苹果等厂商 90 天的时间来对发现的漏洞进行修复，因此可以期待在不久的将来，该漏洞会在更新中得到解决。