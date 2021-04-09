IP 博弈战：当传统影视遇上互联网视频平台

自从互联网视频平台崛起后，传统影视公司的发行渠道便不再单一聚焦在电视台。视频平台为了拿到影视剧播放权、获得用户流量大打 “版权战”，各家影视公司因此收获颇丰。2006 年前，热门口碑剧《武林外传》80 集的网络版权仅售 10 万，单集仅售 1250 元，10 年后《芈月传》的单集版权费就高达 1000 万，翻涨了 8000 倍。

但这场红利期却即将结束，在成本居高不下但盈利却遥遥无期的情况下，视频平台开始转变运营模式，开始降低采购成本、构建差异化竞争能力，为此国内视频平台开始减少版权剧购进，转而不断投入资金买 IP 开发自己的超级网剧。

▲ 图自 pixabay，下同

自此，《盗墓笔记》、《庆余年》、《隐秘的角落》等大批自制内容霸占了互联网视频平台，而版权剧的比例则在不断降低。2018 年爱奇艺、腾讯、优酷三大平台自制剧占比首次超越了版权剧。2019 年，三大平台自制剧总占比更是达到了 65%，仅爱奇艺一家当年的自制剧数量就超过 100 部。

在这样的大背景下，传统影视公司不得不转型寻找与视频网站合作的机会，从老板变身打工人为平台制作内容。收入来源也从过去的销售版权剧变成从视频平台领取制作费用，而那些未能与影视公司达成合作的中小型影视公司则在版权剧预冷的情况下，面临着更大的发展压力。

当版权剧遇上自制剧

国内视频平台的发展最初都是从囤版权开始的。为了吸引用户，爱优腾为代表的视频平台购买了大量热门版权，甚至砸花金抢夺大制作独播权。据晚点报道，腾讯曾为了拿下《如懿传》的独播权耗费了整整 13 亿元。

这改变了影视公司的发展路线，开始大举布局网剧赛道。这不仅是因为制作符合视频平台的剧集更容易被采买，还在于移动互联网普及视频平台已经成为重要的宣发渠道，另一方面，电视台因为档期有限以及时不时受到 “限古令”等政策约束也是影视公司转型的重要原因。

2017 年底，华谊兄弟推出 “I 计划”，发布的 30 余部剧目单中，有 70% 以上的作品侧重于网络播出平台。华策影视布局更早，在 2014 年就开始制作网络剧，逐渐将发行重心从电视台转向视频平台。

但随着亏损规模的扩大，视频网站显然不想继续再打版权战。

近几年，爱奇艺方面多次对外表示平台的内容成本得到了控制，原因在于政策性限薪以及平台采取了减少外购内容增加自制内容的措施，爱奇艺 CEO 龚宇表示这些对平台的成本降低十分有帮助，而爱奇艺相应的数据指标连续几个季度下降也证明了这一点。

虽然这极大的利好了平台，但对于很多传统影视公司来说，视频平台深入产业链上游自制内容影响了版权剧的市场空间，这对影视公司造成了负面影响。

近几年版权剧在视频平台的市场空间也越来越小。数据显示，2018 年爱奇艺、腾讯、优酷三大平台自制剧占比首次超越了版权剧。2019 年，三大平台自制剧总占比更是达到了 65%。在以自制剧为主的情况下，版权剧的价格开始下滑。

龚宇就曾在 2018 年第四季度财报发布后的电话会上称 “采购的版权成本从最高的超过 1500 万一集电视剧，现在回落到 800 万以下 。”

此前，《若你安好便是晴天》的制片人杨利就因为视频平台开价过低、每集 20 万难以覆盖成本的问题发文对其开炮，称视频平台在业内搞垄断，因为自制剧充足且掌控播放渠道就压低版权剧价格，很多片方因为力量悬殊只能将剧贱卖。

但杨利的爆料并不会改变视频网站的玩法。

随着自制剧不断出现《军师联盟》《河神》《白夜追凶》《无证之罪》等爆款，视频网站对自制剧开启了更大的投入，也有了更多期待。原因是这些自制的独播剧不但为视频网站实现了拉新，还通过在电视台以及海外二次分发为其赢得了更多版权收入。爱奇艺就表示《隐秘的角落》为用户增长做出了一定贡献，同时这部剧还被卖到了奈飞网站。

另一方面，由于之前出台了 “演员限薪令”，所以自制剧的成本也得到控制。龚宇曾对外表示，当下顶级演员最高一部剧的限价是 5000 万元人民币，而以前曾经超过 1.5 亿元人民币。

这些利好以及回报意味着视频网站将对自制剧进行更多投入。

由于当下先网后台的现象已经十分普遍，《琉璃》、《庆余年》等大热网剧均被电视台引进，这加大了影视公司的生存压力，进一步影响了版权剧的销售。很多公司只能开始寻求与视频网站合作，为其做自制剧、定制剧。

视频平台虽然成立了自己的制作公司，但内容制作能力仍不及影视公司。无论是《长安十二时辰》、《庆余年》还是《隐秘的角落》都不是自家制作公司单独完成的，这背后有着微影时代、新丽、万年影业等一众传统影视公司的身影。

至此，合作共赢成了当下的主旋律。

发展要想好 IP 不能少

爱奇艺在 2014 年要做自制内容的时候就与华策影视成立了合资公司，其他视频平台也在与传统影视公司建立合作。

在优爱腾的网剧项目中，很多重量级剧集都是由传统电视剧公司操刀制作，如慈文传媒的《沙海》、《老九门 2》，华策影视的《柒个我》...

对于这种现象，从业多年的制片人蒋林夕表示，视频平台在内容制作上与做内容起家的影视公司相比仍有一定差距。“所以你能看到，现在所谓的自制剧没有几个是自己完全做下来的。”

从传统影视公司的角度来看，在当今大环境下，做版权剧的风险太大，无论是向电视台发行还是向视频网站发行都存在 “翻车”的可能。“大多数公司都不敢卖版权剧，因为很有可能拍出来卖不出去，小到几千万大到几个亿就砸手里了，所以都在想办法找自制剧做。”蒋林夕表示。

华策、慈文、欢瑞等传统影视公司便纷纷向新型影视公司转型，入局网剧市场，并以内容为核心与互联网公司深度合作。除了视频平台指定某家头部影视公司为其制作给定的项目，还有影视公司还依靠自己手握的 IP 资源吸引视频平台进行合作。

爱奇艺就以 2.88 亿的价格向 IP 大户欢瑞世纪独家定制《盗墓笔记 3》，单集超过 2400 万元的价格也一度引发业界热议。此外，由《白蛇传》改编的《天乩之白蛇传说》网台连播剧也以 3.3 亿元价格卖给了爱奇艺，相当于一集售价 500 多万。

此前，欢瑞传媒还就《封神之天启》《青云志 3》《盗墓笔记 2》与腾讯签订售卖合同，约定腾讯视频独占性享有授权内容的信息网络传播权，授权费为含税合计 8.4 亿元。

可见无论是在版权剧销售方面还是与平台合作拿下定制剧，IP 资源都发挥了很强的作用，这与 IP 剧有着更高的爆红几率有关。

无论是版权剧《如懿传》、《来自星星的你》还是平台自制的《隐秘的角落》、《庆余年》等，这些带来大量用户甚至促成 “超前点播”等新的付费形式的剧集均出自 IP 改编，视频平台自然也更重视 IP 改编剧。

不差钱的视频平台为了拿到版权做自制剧，花费高价争抢 IP 资源，而影视公司为了将版权剧卖出一个好价格，或者是出于与平台合作的目的，也被迫参与这场战争中，其压力可想而知。

IP 版权价格涨，影视公司压力大

在平台崛起前，影视公司就已经关注到 IP。

IP 大户慈文传媒当年就以改编金庸、梁羽生古装武侠剧在业内著称，曾经出品过《神雕侠侣》、《射雕英雄传》、《小鱼儿与花无缺》、《雪山飞狐》、《半生缘》、《双响炮》等数十部电视剧。《花千骨》的热播曾让禾欣股份 10 天 9 个涨停 ;《大圣归来》的高票房带动鹿港科技 9 个交易日股大涨超八成 ; 而《琅琊榜》则让天神娱乐的股价也在一个月内上涨近三成。

但就购买成本来说，过去 IP 的价格远不及现在，影视公司的压力相对来说也比较小。

蒋林夕称，“最早我们买影视版权需要 20 万、30 万，但是平台介入后开始拿重金去购买一些知名度与价格不太匹配的 IP，就这样逐渐把整个 IP 市场炒起来了。现在版权价格都是 7、8 位数起价，国内甚至好多 IP 的价格已经超过美国《权游》的价格了。”

从数字上也能看到这种变化。这几年 IP 价格突飞猛进，2008 年《鬼吹灯》系列影视版权仅 100 万元，2014 年《斗罗大陆》的网游版权达到 500 万，到了 2018 年，《天官赐福》已经卖出 4000 万的版权费，5 年时间翻涨 8 倍。这对传统影视公司造成了一定压力。

“很多影视公司为了和视频平台合作或者单纯就是为了将版权剧卖出更高价格，导致自身在前期需要花一大笔买 IP，大的影视公司赛道更多，还要囤各种类型的 IP。”蒋林夕说。

欢瑞世纪近年来就储备了丰富的 IP 资源，如仙侠小说开山之作《诛仙》、热门武侠《昆仑》、《沧海》等。华策系公司在 2020 年的网络剧备案中也有众多古装大 IP，如《凤隐天下》《两不疑》《恩爱两不疑》以及拆分成《与君初相识》《恰似故人归》两部的《驭鲛记》系列。为了保证公司对上游顶级 IP 资源的强力掌控，华策还曾与中文在线达成了战略合作协议。

头部影视公司的现金流还能够支撑其在这方面投资，而腰部和尾部的影视公司则出现参与能力有限的状况。

蒋林夕直言，“这么一来小影视公司直接没法玩了，手上囤上那么一两个 IP，可能连流动资金都有问题。而且买了这些 IP 也不代表就一定能够做好，像顶流出演的某 S 级大剧当初投入了那么多钱，出来的效果就不尽人意，这对行业本身来说并没有什么好处。”

除了财力有限，整个市场的资源也在不断缩减。腾讯收购盛大文学成立阅文集团后，凭借唐家三少等优秀作家的作品拿走了网络文学市场 25% 的份额，而阅文又不愿意出售这些 IP，正如蒋林夕所说，这些版权只有握在自己手里才能价值最大化。这也意味着，影视公司只能在剩余的市场里挖掘优秀 IP 资源。

过去，影视公司在内容制作方面占据着绝对的主导权，而当下，为了能让内容稳妥上线，更多影视公司选择与视频网站合作项目，这就意味着内容制作团队需要 “放权”。

蒋林夕对此不能理解，“从道具、用人包括音乐等等，平台方面不放过每一个可以管控的细节，那还要我们干什么呢?”只能说时代变了，影视公司的运营模式也变了，无论变好还是变坏。