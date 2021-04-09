全球第三大芯片代工厂格芯计划在美上市，估值 200 亿美元

4 月 9 日消息，据知情人士透露，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司 (Mubadala)宣布，其已经开始筹备旗下芯片制造商格芯（GlobalFoundries）在美国进行首次公开募股 (IPO)事宜。

知情人士表示，穆巴达拉投资公司始终在与潜在顾问就格芯上市进行初步讨论，对后者的估值在 200 亿美元左右，该公司尚未选择承销商。目前，上市讨论还处于早期阶段，潜在交易的细节可能会改变。

格芯首席执行官托马斯 · 考尔菲尔德 (Thomas Caulfield)最近接受采访时表示，格芯总是对战略选择进行评估，预期的 IPO 时间表 “始终是 2022 年的某个时候”。穆巴达拉和格芯的代表拒绝置评。

考尔菲尔德说，格芯计划今年向其芯片工厂投资 14 亿美元，明年这个数额可能会翻一番。该公司当前的制造产能已经完全被预定，整个行业的半导体供应可能无法满足需求，直到 2022 年或以后。他说：“目前，我们的所用工厂不仅利用率超过 100%，而且还在以最快的速度增加产能。”

半导体微芯片短缺正在世界各地造成严重影响，导致汽车制造商减产和闲置厂房，并影响了多家大型消费电子产品制造商的运营。缺芯凸显了少数代工厂的作用，格芯等公司正在投资数十亿美元新建生产线和升级设备，以帮助满足激增的需求和缓解供应短缺。

2009 年，穆巴达拉收购了 ADM 的制造设施，后来将其与新加坡特许半导体制造公司合并，由此成立了格芯。如今，格芯已经是全球最大的代工芯片制造商之一。

格芯总部设在美国，但在德国和新加坡都设有工厂，为 AMD、高通和博通等公司制造半导体，并与市场领头羊台积电进行竞争。不过，格芯目前在芯片代工领域所占市场份额仅为 7%，远远落后于台积电（54%）。

芯片设计和制造巨头英特尔最近宣布，该公司计划进军芯片代工领域，并计划投资 200 亿美元建厂，为其他公司制造芯片。考尔菲尔德表示，他欢迎英特尔的转变，但并不认为其是格芯的新竞争对手。两家公司关键区别在于，英特尔更擅长制造尖端芯片。