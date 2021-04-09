英国公司起诉微软索赔 3.7 亿美元：打压二手软件交易

北京时间 4 月 9 日早间消息，据报道，美国科技巨头微软日前在英国遭到一家公司起诉，原告指控微软正在摧毁一个价值数十亿美元的二手软件交易市场，原告要求微软赔偿 2.7 亿英镑的经济损失（相当于 3.71 亿美元）。

据报道，原告是英国 “价值授权公司”（ValueLicensing），该公司从微软软件的一些老企业用户手中购买授权证（这些企业要么升级IT系统、要么破产倒闭），然后在英国和欧洲范围内转售软件授权证。

价值授权公司在官网上表示，通过购买二手微软软件，客户可以最高节省七成软件开支。该公司还提到一家客户 “NHS Trust”的案例，该机构使用二手的微软 Office 2019，而不是最新版软件，从而节省了 100 万英镑（137 万美元）。

价值授权公司的创始人乔纳森 · 霍利（Jonathan Horley）指控微软阻碍二手软件市场竞争，具体手段是劝说一些企业放弃他们的永久软件授权证，并提供微软云计算软件（比如 Office 365）的购买打折。

霍利在接受媒体采访时表示，微软存在一个商业动机，那就是把客户转移到云计算商业模式，从市场上消除陈旧的软件授权证，这样企业没有其他选择只能走向云计算会员模式。

霍利指控微软滥用了市场主导权，剥夺了其他公司购买更便宜IT工具的权利。他表示，随着二手软件市场萎缩，一些企业手中的软件授权证开始贬值。

对于价值授权公司的诉讼，微软表示无法对正在进行的官司置评。

二月份，微软对于传统永久授权的 Office 软件进行了政策修改，包括把技术支持期限缩短到五年。作为对比，Office 2016 曾提供十年技术支持。

2013 年，微软宣布该公司将限制 Xbox 游戏软件的转售和分享，具体政策包括要求用户在玩游戏之前必须首先安装软件，另外对软件进行水印标注。不过随着玩家反弹，微软撤销了这一政策。