普通人上网也受影响：芯片短缺波及路由器市场

全球范围内的芯片短缺导致各个领域的产品供应链陷入困境。现在宽带服务供应商在订购互联网路由器时发现，产品交货期甚至要延误一年多的时间，这使得该行业成为芯片短缺的又一个受害者，并给仍居家工作的数百万人带来更多困难。

据知情人士透露，宽带服务运营商的路由器订单交付期长达 60 周之久，是之前等待时间的两倍多。

路由器制造商合勤科技欧洲地区业务主管卡斯滕 · 格威克 (Karsten Gewecke)表示，高性能家庭宽带网络设备的需求持续飙升。他说，自 1 月份以来，公司已要求客户提前一年订购产品，因为自那以来，博通芯片等路由器零部件的交货时间翻了一番，需要一年或更长时间。

合勤科技是全球主要的路由器供应商，其客户包括挪威 Telenor ASA 和英国的 Zen Internet 等宽带服务运营商。

美国网络设备制造商 Adtran 也警告客户，近几个月存在供应链风险和交货期延长的问题。该公司发言人在电子邮件中说，公司扩大了在英国的仓库设施，将库存和物流能力增加了一倍以上，以避免出现产品短缺问题。

格威克表示，目前还没有哪家运营商手中的路由器已经消耗殆尽，但未来 6 个月供应链似乎很紧张，所以这种情况完全有可能发生。“我们好几次产品都非常吃紧，”他在视频通话中说。“这种情况仍有可能发生。”

就连已经在途运输的货物也面临各种问题。据格威克说，上周搁浅在苏伊士运河的那条货轮上就装满了合勤科技的路由器。

博通没有立即回应置评请求。公司首席执行官陈福阳上月表示，2021 年 90% 的产品已经订购出去了。

格威克称，当前硅晶圆短缺以及供需不匹配造成的芯片供应问题已经成为全球供应链的瓶颈。格威克补充说，内存和电源管理组件等也受到了影响。

他说：“这就像滚雪球效应一样，我们的处境变得越来越糟。”“当我与一些芯片组供应商交谈时，他们中的一些人告诉我，他们已经超额预订了三倍产能。”

随着芯片代工厂努力分配有限产能，利润较低的业务被推到了后面。路由器的利润率往往低于智能手机和电脑。此外，东欧等一些不那么富裕的路由器市场使用的是精密程度不高、利润率较低的部件。同样，规模较小的宽带服务运营商受到冲击最大，而全球各大企业正在依托自己的购买力来争夺产品供应。

据悉，一些运营商已经储备设备以避免出现短缺。有一些公司在英国脱欧可能造成的贸易中断之前订购了可供消耗数月的设备，从而进一步免受影响。