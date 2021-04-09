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外媒：Android 4 月更新使 Pixel 5 手机图形性能大增逾 30%

2021/4/9 9:50:59 来源：DoNews 作者：刘文轩 责编：姜戈
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谷歌今年 4 月更新了 Pixel 手机的 Android 11 版本后，有用户发现，这次更新使 Pixel 5 图形性能增加 30% 到 50%

这次更新于 4 月 5 日推送，除了安全方面的更新外，同时也对 Pixel 手机进行功能更新与 Bug 修补，后者则是锁定了采用 Android 11 系统的 Pixel 3 到 Pixel 5 手机，在相机、连接能力、图形性能、系统与用户界面等方面均有改善。

图形性能改善只适用于 5G 版 Pixel 4a 与 Pixel 5，针对特定应用与游戏进行图形性能的最佳化。Anandtech 的编辑 Andrei Frumusanu 指出，Pixel 5 更新后的图形性能基本上是半年前的一倍，甚至优于其它采用高通骁龙 765G 芯片的手机。

不过谷歌此举也可能只是亡羊补牢，去年 10 月发布的 5G 版 Pixel 4a 与 Pixel 5，内置系统为同年 9 月释出的 Android 11，当时 XDA 消息称，有用户发现 Android 11 导致 Pixel 手机的图像处理性能大幅下降，而且 Pixel 5 的图形性能也远低于其他搭载高通骁龙 765G 的手机。

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关键词：Android手机谷歌Pixel

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