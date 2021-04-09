终妥协？华纳传媒 CEO 称 2022 年新电影不会在影院和流媒体同步上映

北京时间 4 月 9 日早间消息 据报道，几个月前华纳传媒公司 (WarnerMedia)颠覆了好莱坞传统做法，其所有新电影在影院首映的同一天都在华纳流媒体平台 HBO Max 上播放。

现在，华纳传媒想把精灵放回瓶子里。首席执行官贾森 · 基拉尔 (Jason Kilar)表示，从明年开始，华纳的大片将首先在影院上映，最后进入该公司的流媒体服务。

“我认为，一部大型 DC 电影首先要在影院独家放映，然后再放到 HBO Max 这样的平台，这是非常公平的。”基拉尔对媒体说。

这就意味着，今年如果你想看 DC 漫画公司的新电影《自杀小队》(The Suicide Squad)，你可以在电影上映当天在家通过流媒体服务观看。但到 2022 年，当华纳计划上映《蝙蝠侠》时，你就需要先去电影院了。

基拉尔的声明不会让好莱坞感到震惊 : 在美国拥有第二大连锁院线帝王连锁影院 (Regal theater chain)的英国电影世界公司 (Cineworld)已经宣布，将在其屏幕上播放华纳电影 45 天，然后华纳电影将转向流媒体。有理由认为，华纳计划对 AMC 等其他大型连锁影院采取同样措施。

但直到本周，华纳传媒还没有证实它正回归新冠肺炎大流行前的商业规划。这表明，尽管大型媒体公司渴望建立新的流媒体服务，但它们仍然希望让传统电影业务继续运营更长一段时间。华纳传媒、迪士尼、康卡斯特和维亚康姆哥伦比亚广播公司等公司都曾尝试在疫情期间影院关闭的情况下通过流媒体播放首轮上映的电影，但它们都表示希望自己的大片能重返影院。

但现在还并非如此。上个月，迪士尼宣布将其下一部漫威电影《黑寡妇》（Black Widow）的院线首映计划从 5 月推迟到 7 月，当这部电影登陆院线时，还可以通过迪士尼 + 流媒体服务以 30 美元的价格租赁这部电影。

基拉尔表示，他对自己公司迄今为止在流媒体和影院上的尝试结果感到满意——他提到了《哥斯拉大战金刚》（ Godzilla vs. Kong）的票房成功，尽管该影片同时在流媒体上播放，但上周末的票房收入仍达到了 5000 万美元。他告诉投资者，他认为这一策略提高了人们对 HBO Max 的兴趣，并阻止了现有用户离开该服务。但他承认，他的公司在去年年底宣布计划时遭遇挫折，影响了电影制作和电影发行业务。

“毫无疑问，去年 12 月初的情况很坎坷，”他说，如果他能够重新做出决定，他会努力提醒好莱坞的一些。“如果我有机会重新来过，我想很公平地说，我们可能会多花几天时间，看看我们是否可以进行比现在更多的对话。”

基拉尔在推出 Hulu(大型媒体在流媒体领域的第一次尝试)后成为了知名媒体人物，他于去年春天开始在华纳传媒工作，当时该公司正推出 HBO Max，这是其试图追赶流媒体播放平台 Netflix 的高调尝试。他谈到了上任第一年的工作和未来几年的计划，包括他对体育权利、HBO Max 广告的想法，以及建立 CNN 品牌流媒体服务的可能性。