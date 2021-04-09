Model 3 火热，特斯拉 3 月日本销量同比增长 1300%

4 月 9 日消息，据国外媒体报道，得益于 Model 3 订单，电动汽车制造商特斯拉 2021 年 3 月份在日本的销量增长至 588 辆，与去年同期的 44 辆相比，同比增长 1300%。

这使得特斯拉成为日本最受欢迎的外国品牌之一，仅次于菲亚特（739 辆）和路虎（689 辆），并在电动汽车市场上占据了第一名的位置。

特斯拉今年 3 月份在日本的销量增长，是由多种因素造成的，但主要的因素是上海超级工厂。该工厂生产 Model 3 和 Model Y，这些汽车主要在中国销售，但也有一些出口到欧洲、澳大利亚和日本。

另一个因素是日本的电动汽车补贴今年有所增加，这意味着买家在购买电动汽车时可以省下更多的钱。

日本是全球第四大汽车市场，特斯拉在日本销售汽车历来困难重重。在 2014 年进入日本市场时，特斯拉的规模远不及日本的汽车制造商。

事实上，日本是特斯拉最早开始销售汽车的亚洲市场之一，但在进入日本市场大约 7 年之后，汽车的销售速度仍远低于该公司的预期。

为此，特斯拉做出更广泛的努力，以在日本拓展业务。今年 2 月 17 日，该公司大幅降低了其旗舰车型 Model 3 在日本的价格，这刺激了新的 Model 3 订单。

具体来说，该公司将其标准续航升级版 Model 3 降价 16%，从 511 万日元（4.83 万美元）降至 429 万日元（4.05 万美元）；长续航版降价近 24%，至 499 万日元（4.72 万美元）；Performance 高性能版的价格保持在 717 万日元（67800 美元）。

Model 3 在日本降价与特斯拉上海超级工厂开始为包括日本在内的多个市场生产汽车有关，不过其他因素也可能有一定作用。

随着 Model 3 在日本降价，该国对特斯拉汽车的需求大幅增加，尤其是该公司的 Model 3 电动汽车。

外媒称，特斯拉在日本的销售可能才刚刚开始，因为该公司还没有在该国推出 Model Y，而这款车有可能比 Model 3 更受欢迎。