全屋智能，华为 “亮剑”了

智能家居的终极发展方向是全屋智能。

在 2021 年 4 月 8 日举行的华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会上，这一观点被提出。

在这场发布会上，华为在去年提出的全屋智能解决方案的基础上，诠释出“全屋智能”的真正面貌 —— 以“1+2+N”的形式，给家庭装上一个搭载鸿蒙 OS 的“智慧大脑”，结合两张智能网络对全屋生态进行整合。

华为全屋智能以全屋智能主机为中央控制系统，同时具备 PLC 全屋网络和全屋 Wi-Fi 整合全屋生态系统，从而推动智能家居由以往的“单品智能化、单系统智能化”向“全屋智能”迈进。

不仅如此，发布会还带来了全新升级的华为智慧屏 V 系列、华为手环 6、首款儿童陪伴式机器人等产品；可以说，这是一场颇具诚意的发布会。

99999 元起，给家庭装上“智慧大脑”

晚上八点，发布会如期开始。

在进入产品发布环节前，余承东先谈到了当下实现全屋智能面临的三大挑战 —— 全屋互联、全屋 AI，以及生态整合。

全屋智能需要全面融合的技术能力，这意味着要解决要有平台、生态，芯片，专有操作系统，通信等多方面问题，仅靠硬件产品智能、软件智能，或者是单系统解决方案，远不足以实现全屋智能。

对此，华为提出了“1+2+N”的全屋智能解决方案，“1”指集学习、计算、决策于一体的家庭智能主机，“2”指两张核心网，即全屋 PLC （PowerLine Communication）和全屋 Wi-Fi 6+，“N”则是全屋生态整合。

余承东解释称，华为全屋智能是以全屋智能主机为中央控制系统，具备 PLC 全屋网络和全屋 Wi-Fi ，支持可扩展的鸿蒙生态配套，对全屋环境、用户行为及系统设备等进行分布式信息处理和智能决策，给用户带来沉浸式、个性化、可成长的全场景智慧体验。

其中，全屋智能主机是集学习、计算、决策于一体的“智慧大脑”，具备智能化的中央控制模块，同时也是首个模块化设计的家庭智能主机；这主要体现在内部构造上。

据余承东介绍，华为全屋智能主机内部包含中央控制系统、全屋 PLC 控制总线、全屋 Wi-Fi6+、智能温控风扇、光猫以及两个扩展模块全屋存储、全屋音乐。基于这一设计，使得该“智慧大脑”具备高集成，可按需扩展，易维护等优点。

从外观上看，华为全屋智能主机采用全铝合金一体化冲压无缝成型，体积较小，能够复用弱电箱的位置，不单独占用空间。

另外，全屋智能主机首次搭载 HarmonyOS，拥有鸿蒙 AI 引擎，可以实时搜集、计算华为 1+8+N 终端数据、传感器数据、互联网数据，通过两张网络传递到鸿蒙 AI 引擎，鸿蒙 AI 引擎再调用场景模型，在本地进行实时分析计算，形成决策，控制设备执行各类场景，从而实现多条件动态预判和主动智能。

也就是说，基于全屋智能主机，能够实现获取多维度信息，执行控制指令、可扩展场景模型、进行计算决策引擎等多方面功能，能够在清晨唤醒等场景下得以应用。

除了“一个智慧大脑”，全屋智能的实现还需“两张网”，即全屋 PLC 和全屋 Wi-Fi 6+。

全屋 PLC 能够将控制信号和数据加载到电力线上进行传输，实现有电即有网的稳定可靠连接。华为实验室数据显示，相比较 KNX、ZigBee 等连接技术存在的部署难度大、成本高，稳定性差等缺陷，PLC 不占用空间，电工即可操作完成组网，能够节约 38% 的布线成本。

另外，华为还自研 PLC 芯片解决了 PLC 在家庭网络中存在的干扰和衰减的两大难题。

目前，华为全屋 PLC 技术已实现支持 2000 米传输距离，能够覆盖高达 500 平的大户型。在华为实验室测试中，能够实现显示累计 100 万 + 小时不掉线，通讯成功率高达 99.99%，在扩展性上可连接设备可达 384 个。

华为方面指出，PLC 是家庭物联网连接技术的未来。

华为全屋智能的另一张网是全屋 Wi-Fi 6+，其主路由包含 1 个 IPTV、1 个上行连光猫、1 个连 PLC、5 个多房间 AP 扩展共 8 个网口，从而实现全屋 Wi-Fi 覆盖。

为了实现无缝连接，全屋 Wi-Fi 6+ 支持华为鸿蒙 Mesh+，根据华为实验室数据，配合部分华为手机无缝漫游可以做到 20ms 热点切换。

在全屋生态整合上，华为全屋智能解决方案支持照明系统、水健康系统、环境系统等 N 大系统，并在鸿蒙生态下拓展合作伙伴，目前已达 1000+ 大品牌，西顿、AO 史密斯、美的等均包含在内。

此外，作为一套系统性可量产落地的实用方案，华为全屋智能提供了一站式 4S 服务 —— 消费者可在 App 上查看施工过程，通过 NFC 一碰交房，同时配套售后和日常维护等一站式服务。

在发布会现场，余承东还宣布了另一消息 ——HUAWEI HiLink 已全面升级成华为鸿蒙智联（HarmonyOS Connect），同时在宣布前装和后装上均达成了多项合作，除了前文提及的多个家电品牌，包括华润置地、中海地产、居然之家等家装地产商均也建立合作。

对于首次发布的全屋智能系统级产品，起售价自然是颇受关注的焦点。

余承东表示，华为全屋智能主要有两个价格区间 —— 三房两厅（约 100㎡）售价为 99999 元起，五房两厅（约 200㎡）售价为 149999 元起，将在 6-8 月陆续开售。

新一代华为智慧屏 V 系列，自带万元级音响

除了全屋智能产品，华为还发布了新一代华为智慧屏 V 系列。

自华为 2019 年首次提出智慧屏战略，已有两年时间。在这期间，华为陆续发布了华为智慧屏 V 系列、X 系列、S 系列多款产品，在不同价格层次上打磨智慧屏产品。

在此次发布会上，华为没有开拓新系列，而是发布了 V 系列的第二代产品，包括 55/65/75/85 寸四种屏幕尺寸共 4 款机型。

画质方面，新一代华为智慧屏 V 系列全系采用 120Hz 高刷 4K 屏幕，65/75/85 英寸机型峰值亮度最高可达 1000nit。

另外，新一代华为智慧屏 V 系列是全球首款通过 HDR Vivid 认证的智慧屏新品，相较静态 HDR 标准可以呈现更丰富的色彩及层次，提高明暗对比，增强纵深感和细节。

音质方面，华为智慧屏首次与帝瓦雷音响达成技术合作，这也是继华为 SoundX 音箱之后华为与帝瓦雷的再次联手。

华为智慧屏搭载了至高 9 单元（包含 2 个无源辐射器）的声学架构，通过超薄重低音单元和华为智能低能算法的加持，能够实现更低频的下潜和更高频的延展体验。

在 AI 能力上，新一代华为智慧屏 V 系列搭载 2400 万超广角 AI 慧眼，升级了识别能力 —— 从单人识别升级到最大三人识别，支持最多三人同时 AI 健身。

另外，基于分布式软总线技术，新一代华为智慧屏 V 系列能够打破了多个硬件设备物理空间的限制，将各类设备的硬件能力拆散，虚拟成一个个共享资源，在运动、教育、游戏、看护、办公五大分布式场景进行全新升级。

在价格方面，新一代华为智慧屏 V65 售价 7999 元，华为智慧屏 V75 售价 13999 元，4 月 8 日开启预售。新一代华为智慧屏 V55 售价 5499 元，华为智慧屏 V85 售价 21999 元，2021 年 5 月开启预售。

华为手环 6，屏幕显示面积提升 148%

在产品发布环节，华为还带来了华为手环 6 和小艺精灵两款产品。

华为手环 6 首次采用一块 1.47 英寸的 AMOLED 全面屏，将正面的边框宽度压缩变窄，相比上一代显示面积提升 148%，具有曜石黑、樱语粉、赤茶橘和青山黛 4 种配色。

重量上，华为手环 6 机身不含表带重量仅有 18g。

续航方面，华为实验室数据显示，配合磁吸式快充，典型场景下充电 5 分钟，可正常使用 2 天。

功能上，华为手环 6 新增全天候血氧监测，同时支持压力监测、久坐提醒等，生理周期的记录与提醒等功能。

运动监测方面，华为手环 6 支持 96 种运动模式，包括跑步、步行、骑行、游泳等。

售价上，华为手环 6 基础版价格为 269 元，NFC 版价格为 349 元，4 月 27 日 0 点开售。

另外，华为在发布会上还推出了旗下首款儿童教育陪伴机器人 —— 华为小艺精灵，主要依托于 AI 多模态自然交互和多场景学习两方面技术，具体配置表现如下：

搭载麒麟 CPU + 昇腾 AI 处理器，算法可达 17 TOPS；

搭载 OLED 三屏表情系统，拥有 100 + 眼神、200 + 嘴形、2000 + 表情；

配备 1600 万双摄像头，支持 10 + 图像特征识别；

内置 AI 对话系统，拥有主动情绪识别、多模态情感识别、双语童趣音色、语义意图识别、多人互动、儿童定制语料六大核心能力。

不过，目前华为小艺精灵还未开售，消费者仅可在华为旗舰店进行体验。

总结

从 2015 年年底发布 HiLink 战略进入智能家居生态，到华为智慧屏等多款智能家居硬件产品的推出以及鸿蒙 OS 的融合，再到“ALL IN ONE”全屋智能解决方案的提出，短短五年时间，足以反映华为在智能家居领域的部署和思考 —— 从单品智能化、单系统智能化迈向全屋智能化。

而本次发布会推出的全屋智能系统级产品，则是华为在全屋智能方向的另一迈步 —— 从方案向实际应用的落地的进阶，这其实也意味着华为已经初步实现了全屋智能家居场景。

不过，从 99999 元起的售价来看，这一全屋智能产品则显得不那么亲民，一定程度上限制了对普通用户的吸引力。但从华为目标用户群体来看，这一售价也是华为对自身技术和产品具有足够信心的体现。

另外，雷 锋网注意到，在全屋智能产品和华为智慧屏的发布过程中，余承东多次强调“常用常新”这一理念，从消费品价值层面来看，这或许将为智能家居消费品带来新的思考。

在另一层面来看，华为“1+2+N”的全屋智能本质上是在构建一套智能家居的核心基础设施，并在此基础上为用户提供了充分的可定制化空间。

同时，华为全屋智能与多个家电品牌达成合作关系，体现了较强开放性的同时，也为用户的个性化需求提供了更多选项。

整体来看，华为试图打造的是一个基于全屋智能方案的开放的智能家居生态，而华为凭借自身的技术实力和行业积累，试图在生态中扮演底层基础设施的角色，这是一种典型的平台化思维方式，而这也正是华为所擅长的。

从全屋智能构建来看，可以说，华为已经提供了一个参考样本。

另外，华为在全屋智能上的加速发力也反映了华为在消费者业务上的新部署。自手机芯片被卡脖子之后，华为先进制程的手机更新速度放慢，消费者业务 BG 的收入增速踩下“急刹车”，同比增长从 34% 降至 3.3%。

不过，从华为全屋智能发布会来看，华为或将消费者业务的收入来源押注于智能家居 —— 不仅在零件层面，华为还自研 IoT 芯片，开放操作系统，在拥有足够的平台掌控权同时，也形成一个完整的全屋生态闭环。