略惊悚：国外推出能眨眼的人眼摄像头

IT之家 4 月 9 日消息 我们的日常生活中，许多数字的眼睛和耳朵都在监视着我们。监控摄像头在街上监视着我们，如果这些设备真的像人的眼睛，会不会很惊悚？

研究人员 Marc Teyssier 自己动手制作了这样一个设备，名为 Eyecam，赋予网络摄像头合成的肉体和一个移动的眼球，并配有眉毛和睫毛。

这颗摄像头还可以眨眼、瞥视，而且动作像人类一样精细逼真。据悉，这个项目是萨尔大学人机交互实验室研究的一部分。如果你也想做一个，Eyecam 的设计和软件都可以在 Github 上找到，Teyssier 承诺将给出一个完整的分步制作教学视频。

Eyecam 还支持手势操作，例如，当你想关闭摄像头时，只需用手遮住 “Eyecam”的眼睛，它就可以闭眼。

Teyssier 制作这个摄像头的目标不是要吓唬大家，而是希望人们在视频电话中体验到真实的人类互动。

IT之家了解到，Eyecam 的人工眼球内部是一个网络摄像头传感器和镜头，其周围是一个假的硅胶头骨，可以实现功能性的眼睑和一个由六个电动伺服器驱动的眉毛。一个 Arduino Nano 开发板控制着所有电机的运动，通过树莓派 Zero 与 PC 连接作为网络摄像头使用。

通过使用面部追踪，Eyecam 未来会有一些有趣的应用。在视频通话过程中，用户打电话时的眼球运动可以映射到 Eyecam 上，从而使对话双方建立起更深的情感联系。