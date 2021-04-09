可爱至极：国外厂商推出 “洗 AirPods 机”

IT之家 4 月 9 日消息 拥有苹果 AirPods 无线耳机的小伙伴应该知道，AirPods 很容易藏污纳垢，而清洁 AirPods 并不容易。国外厂商 Cardlax 推出了一个解决方案，他们制作了一个小小的 “洗 AirPods 机”，名为 EarBuds Washer，可以在几分钟内清理掉耳机上的污垢。

打开 “洗 AirPods 机”的盖子，首先会看到一个小小的旋转刷子，用来清理耳机上较大的污垢块，以及清理出较深的缝隙和较难到达的区域。预洗完成后，耳机会被丢进一个看起来像清洁桶的地方，里面有一个旋转的芯子，这个芯子是用和化妆海绵一样的轻质泡沫制成的，同时会加入 70% 的酒精喷雾。当芯子旋转时，耳机会与它和鼓壁摩擦，去除更细微的蜡质颗粒。

机器本身的内部零件可以取出来，可以在水中冲洗。开发者承诺，清洗过程是温和的，不会对耳塞造成损害。

“在 Cardlax 完成清洁你的耳机后，你会惊讶于它们变得多么干净整洁，”开发者承诺，“它们看起来会像你第一次买它们时的样子！”

这款 “洗 AirPods 机”适用于 AirPods 和 AirPods Pro，Cardlax 团队承诺它们也能兼容 99% 的其他无线耳机。

IT之家了解到，Cardlax“洗 AirPods 机”正在 Kickstarter 上众筹，已经筹集 380% 的资金，价格是 33 美元（约 216 元人民币），但很快就会涨到 39 美元（约 255 元人民币），该产品计划于 2021 年 6 月发货。