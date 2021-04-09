传人造肉巨头 Impossible Foods 筹划上市：估值至少 100 亿美元

4 月 9 日下午消息，据报道，知情人士透露，人造肉公司 Impossible Foods 计划以至少 100 亿美元的估值登陆资本市场。

该公司此前在 2020 年的一轮融资中获得的估值仅为 40 亿美元，由此可见，随着消费者的环保意识和道德要求提升，市场对人造肉产品的需求日益旺盛。

知情人士称，Impossible Foods 计划在未来 12 个月通过 IPO 或与特殊目的收购公司（SPAC）合并的方式上市。在获得至少 100 亿美元的估值要约后，该公司现在已经聘请财务顾问帮助其洽谈 SPAC 上市事宜。

但知情人士也补充道，通过 SPAC 方式上市，对 Impossible Foods 现有股东的稀释力度要大于 IPO。对于想要绕过繁琐的监管程序，并在估值和融资方面获得更大确定性的公司而言，与 SPAC 合并已经成为代替 IPO 的热门选择。

知情人士警告称，Impossible Foods 的上市计划还要取决于市场环境，该公司也有可能选择启动新一轮私有市场融资。

Impossible Foods 发言人拒绝对此置评。

Impossible Foods 的支持者包括 Khosla Ventures 和 Horizons Ventures，以及网球明星塞雷娜 · 威廉姆斯（Serena Williams）和说唱歌手 Jay-Z。根据 PitchBook 的数据，该公司迄今为止已经在私有市场融资 15 亿美元。

根据 Good Food Institute 和植物性食品协会（Plant-Based Foods Association）的数据，美国 2020 年的人造肉零售额突破 70 亿美元，同比增长 27%。

Impossible Foods 创立于 2011 年，总部位于加州红木城，主要通过超市销售无肉汉堡和酱汁，还与汉堡王和迪士尼等大牌企业建立了合作关系。

过去一年，出售 Impossible Foods 的汉堡店面已经从 150 家增长到 2 万家。

该公司竞争对手 Beyond Meat 已于 2019 年 IPO，目前股价较当时的发行价上涨 400% 多。

Impossible Foods CFO 大卫 · 李（David Lee）于今年初跳槽到室内农场建造商 AppHavest，大卫 · 波利基（David Borecky）暂时接替他担任临时 CFO。