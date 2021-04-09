3 月份新能源汽车销量同比增长 238.9%，五菱宏光 MINI 产销均创历史新高

IT之家 4 月 9 日消息 从中国汽车工业协会获悉，中国 3 月份汽车销量 252.6 万辆，同比增长 74.9%。中国 3 月份新能源汽车销量 22.6 万辆，同比增长 238.9%。

此外，乘联会数据显示，3 月新能源乘用车市场多元化发力，批发销量突破万辆的企业有上汽通用五菱 41491 辆、特斯拉中国 35478 辆，比亚迪 23906 辆。五菱宏光 MINI 生产达到 40084 辆，产销均创历史新高。特斯拉Model 3销量25,327辆，较上月增长85%，Model Y单月销量破万，达到10,151辆，较上月增长119%。

中汽协预计，芯片短缺对中国第二季度汽车生产的负面影响将大于第一季度。

乘联会展望 4 月车市：4 月有 22 个工作日，较去年同期持平。一季度车市价格促销基本稳定，基本没有受到芯片短缺的影响，也没有出现个别车型的缺货涨价现象。虽然汽车用 8 寸晶圆生产已经开始增量，但因 3 月日本瑞萨火灾等因素导致设备损坏严重，一系列偶然事件导致芯片供给不确定性增大，导致 4 月的生产增量带来一定风险。经销商库存建库难度较大，不利于 4 月的产销增量。

IT之家了解到，乘联会表示，2021 年新能源车预测销量 200 万辆。2021 年新能源车销量呈现高起步，环比走势好于预期，主要原因是新品的拉动。新能源车 2020 年下半年高增长实际上主要是面向私人消费的新品推动效果。尤其是五菱宏光 MINI、比亚迪汉、特斯拉 Model 3 以及新势力企业等很多定位精准、细分为王的新品，起到了重要的推动作用。这些处于价格带高低两端的新能源车型对补贴依赖度很低，主要是市场需求拉动。