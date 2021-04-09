【IT之家开箱】realme 真我 X7 Pro 至尊版图赏：2000 价位段唯一曲面屏 5G 智能手机

今日 realme 真我发布首款曲面屏新品——真我 X7 Pro 至尊版，定位 “轻薄闪充曲面旗舰”，IT之家已经拿到这款手机，为大家带来该机的开箱图赏。

一、包装

真我 X7 Pro 至尊版包装盒最显眼的就是印有大大的 “realme”Logo，包装盒整体采用白色设计，比较简洁。包装盒中带有充电器、充电线、卡针和 USB-C 转 3.5mm 转接线，还有一个透明的手机壳。

二、手机

真我 X7 Pro 至尊版提供了 “天空之城”和 “黑巧森林”两款轻盈配色，IT之家拿到的是前者，设计师采用特殊的双纹双镀工艺，在静态色与反射色互相融合效果下，形成流动的梦幻视效。

真我 X7 Pro 至尊版搭载三星 Super AMOLED 柔性曲面屏，官方称是 2000 价位段唯一曲面屏 5G 智能手机。官方称对曲面屏进行了极为精细的打磨。56° 黄金曲率的曲面屏，带来更大视野的同时让手感更舒适，且兼顾实用性，在日常使用中能够有效防止误触。

真我 X7 Pro 至尊版三星 Super AMOLED 柔性屏拥有 2400*1080 FHD + 分辨率，峰值对比度达到 6000,000:1，100% NTSC 色域覆盖及 100% 覆盖 DCI-P3 色域，支持 90Hz 高刷新率以及 360Hz 触控采样率。

真我 X7 Pro 至尊版比上代减薄 0.5mm，使得整机薄至 7.8mm，轻至 170g，成为 realme 史上最轻薄的 5G 手机。

真我 X7 Pro 至尊版搭载 6400 万像素超清主摄 + 800 万像素 119° 超广角镜头 + 200 万像素微距镜头，支持流光人像、超级夜景、移轴摄影、夜景滤镜等多种摄影功能。

前置方面，真我 X7 Pro 至尊版搭载了一颗 3200 万像素的超清前置自拍镜头，并且支持前置人像超级夜景及 UIS 视频超级防抖。

真我 X7 Pro 至尊版内置天玑 1000+5G 处理器，具有电竞级 VC 液冷散热，可以大幅降低手机温度，即使长时间玩游戏也无需担心手机发烫问题。

续航方面，真我 X7 Pro 至尊版搭载了一块 4500mAh 容量电池，标配 65W 智慧闪充，最快 35 分钟内可充至 100%。

IT之家了解到，真我 X7 Pro 至尊版于 4 月 9 日在 realme 官网、欢太商城、京东、天猫、苏宁易购等电商平台开售，8GB+128GB 售价 2399 元，12GB+256GB 售价 2699 元，首销期间，立减 100 元。

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