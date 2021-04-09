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一加 9R 将出厂搭载 ColorOS for OnePlus，两款配色亮相

2021/4/9 16:04:07 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 4 月 9 日消息 今日上午，一加手机官方宣布，OnePlus 9R 将于 4 月 15 日 14:00 线上发布。今天下午，一加手机官宣，一加 9R 将会出厂搭载 ColorOS for OnePlus。

并且公布了两款同框的配色。

刘作虎表示，前不久发布的一加 9 和一加 9 Pro 上面，出厂搭载了一加版的 ColorOS，这段时间收到了非常多非常多的肯定和好评，这让我感慨颇多。我们将一加对系统轻快、流畅、干净的追求与 ColorOS 丰富强大成熟的功能体验、和交互体系相结合，带来了一加版的 ColorOS。

一加上面的 ColorOS，依然具备一加对系统轻快流畅基础体验极致追求的基因，同时具备 ColorOS 的丰富强大。在一加 9R 上面，我们将这个轻快、流畅、丰富强大、稳定成熟的一加版 ColorOS，带给更多追求品质的用户。

一加科技 CEO、一加手机创始人刘作虎称一加 9R 是一款拥有强悍性能的品质旗舰，并表示，在同价位段里，像一加 9R 这样兼具超强性能和高级质感的产品少之又少。

刘作虎还指出，在一加 9R 上，用户将体验到最具质感的设计和优秀的软硬件体验，尤其在游戏体验方面，这款品质旗舰会给大家带来惊喜。

IT之家获悉，根据此前爆料，一加 9R 搭载高通骁龙 870 芯片，采用 6.55 英寸 2400 x 1080 （20:9）120Hz 刷新率屏幕，拥有 160.0×74.2×8.7mm 机身尺寸，配备 LPDDR4X 运存和 UFS 3.1 闪存，内置 4500mAh 电池，支持 65W  快充。

相机方面，一加 9R 预计前置 1600 万像素索尼 IMX471 镜头，后置 48MP  IMX586 主摄、16MP 超广角 IMX481 镜头、微距以及景深镜头。

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关键词：一加9RColorOS一加手机

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