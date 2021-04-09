特斯拉 CEO 马斯克称支持新冠肺炎疫苗，但本人不会接种

4 月 9 日消息，据国外媒体报道，马斯克试图在 Twitter 上澄清他对疫苗的看法，此前他始终对新冠肺炎疫苗的安全性表示怀疑，但他最近重新澄清了自己的观点，表示支持疫苗研发。

上个月他对两剂量疗法的质疑引起了人们的愤怒，现在他试图澄清对疫苗接种的观点。马斯克在推特上写道：“明确地说，我总体上确实支持疫苗（特别是新冠肺炎疫苗）的研发，毕竟其拥有科学依据。”

这位 49 岁的电动汽车大亨上个月的言论引发了争议，他当时表示，人们在接种辉瑞或 Moderna 公司的疫苗时，必须接种两剂，其中第二剂的安全性存在 “一些争议”。他支持老年人和免疫功能低下的人接种疫苗，但很多人在接种第二剂时却出现了副作用。

美国疾病控制和预防中心的数据显示，虽然辉瑞疫苗在第二剂接种后的过敏反应比第一剂更频繁。但总体来说，还是很少见，每接种 100 万剂疫苗只有 4.5 剂出现过敏反应。

去年 9 月，马斯克告诉媒体自己和家人不会接种疫苗。不过最终在 11 月份中度感染，他将自己的症状比作 “轻微感冒”。现在他还是表示，考虑到他已经对新冠病毒有些免疫，决定不接种。

然而这也不是马斯克第一次对疫情的观点引发争议。他去年错误地预测，到 2020 年 4 月底，美国新增感染病例 “可能会接近零”，曾努力争取特斯拉在加州的工厂继续营业，将将疫情隔离措施称为 “法西斯主义”。