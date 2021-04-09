百世快递、极兔速递因 “低价倾销”被罚，义乌部分分拨中心停运

IT之家4月9日消息 据 21 世纪经济报道，4 月 9 日，义乌邮政管理局人士对外确认，因 “低价倾销”，百世快递、极兔速递被整治，主要措施是停运部分分拨中心，已于当日执行。

另据一份义乌邮政管理局于 4 月 6 日下发的针对前述快递企业其中之一的警示函显示，义乌邮政管理局措辞相当严厉，且直指快递公司 “低价倾销”。

“我局于 3 月 10 日、3 月 19 日、3 月 23 日及 4 月 1 日，多次知会你公司，同时告诫你公司不得用远低于成本价格进行倾销，但至今你公司未按照要求进行整改。要求你公司于 4 月 9 日前整改完毕。”警示函中提到。

由于整改未达要求，4 月 9 日，义乌邮政管理局责令百世、极兔部分分拨中心停业整顿。

快递价格战持续，这对各家形成业绩压力。据国家邮政局数据，2021 年 1-2 月行业平均单价同比 - 20.2%，上市快递企业中韵达、圆通、申通 1-2 月单票收入分别同比 -24.2%/-15.6%/-19.7% 。

IT之家获悉，近期，东南亚快递公司极兔速递完成一笔 18 亿美元融资，由博裕资本领投、高瓴资本和红杉资本跟投。投后其估值达到 78 亿美元，超过圆通、申通、韵达等老牌快递公司，仅次于顺丰（约 576 亿美元）、京东物流（400 亿美元）和中通（247 亿美元）。

公开资料显示，极兔速递由 OPPO 印尼业务创始人李杰在 2015 年于印尼首都雅加达创办。2019 年，极兔速递成为东南亚第二大快递公司，同年收购上海龙邦快递，在中国直接获得快递经营资质和快递网络。2020 年 9 月，极兔速递配送网络实现国内全省市覆盖。截止 2021 年 1 月，极兔速递在中国拥有 15 万名员工（包含快递员），平均每日配送 2000 万件包裹，并与拼多多、苏宁易购、当当网、有赞等十多家电商平台达成合作。