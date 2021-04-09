外媒称腾讯收购搜狗获批准，但需支付 50 万罚款

4 月 9 日晚间消息，据路透社援引三名知情人士爆料消息称，国家市场监督管理总局正考虑批准腾讯以 35 亿美元收购搜狗 60% 股权的交易，但前提是，腾讯愿意设立一个特殊机制，以确保平台上的用户数据安全。

与此同时，路透社消息同样表示，虽然国家市场监督管理总局在腾讯收购搜狗一事上松了口，但也对腾讯处以 50 万元警示性罚款，敲打腾讯未正确报告交易的潜在垄断性收购可能。

自 2020 年腾讯宣布将正式收购搜狗的消息发布七个月后，伴随着此次消息的再次流出，搜狗或许将获得监管层同意，正式纳入腾讯阵营。

搜狗将正式纳入腾讯阵营，并从美股市场退出

去年 9 月，腾讯首次宣布搜狗的私有化的计划。

事实上，早在收购消息公布之前，腾讯便已经是搜狗的第一大股东，持有搜狗超过 39.2% 以上股份。根据当时双方签署的最终版《合并协议及计划》，正式收购交易完成后，搜狗将会成为腾讯间接拥有的全资子公司，并从纽约证券交易所退市。

腾讯即将收购搜狗的消息一经公布，便快速地引发了行业的热议。有关巨头间的 “搜索战事”，也成为了业界讨论颇多的热门话题。

据行业人士分析称，伴随着当时字节跳动与百度在搜索领域的竞争逐渐趋于白热化，字节跳动不仅挖角了百度的多位搜索大将，还在尝试推出搜索广告，直指百度收入腹地。

在这样的背景下，腾讯与搜狗签下了私有化协议，让当时的搜索战事增添了新的变量。

早在 2013 年，腾讯便把搜索这一非核心业务打包并入搜狗，并斥资 4.48 亿美元战略入股搜狗，持有 36.5% 的股份。如果此次腾讯取得国家市场监督管理总局批准，以 35 亿美元收购搜狗剩余的 60% 股权，那腾讯将成为搜狗的全资母公司。

根据当时签署的《合并协议及计划》，这意味着搜狗将开始退出美股市场。

数据安全成监管焦点，腾讯收到 50 万元罚单

近年来，国内互联网领域的并购交易受到了越来越严格的审查监管，监管机构对于违反反托拉斯规则以及在特殊情况下违反数据隐私法的行为监管越来越为严格。

据知情人士透露，类似的情况在国内视频游戏流媒体网站的合并交易中同样正在发生，在由腾讯支持的虎牙和斗鱼的合并中，交易同样也正在接受审查，并且将需要满足对数据安全性的类似要求。

在国内搜索引擎市场，搜狗在中国的互联网搜索市场份额仅次于百度和奇虎 360，并且是微信生态内的唯一搜索引擎。

伴随着腾讯正式完成对搜狗的收购，腾讯与搜狗两商业主体的互联网运用数据，将同时汇聚到腾讯一家公司手中，这无疑将进一步强化腾讯对于网络用户数据的掌控聚合能力，因此也引发了监管层的高度重视。

据路透社消息，腾讯收购搜狗交易批准条件的关键是，需要满足监管机构对数据安全性的要求，定义清楚谁可以以何种方式访问大量用户数据和个人信息，以及如何使用这些信息。

出于让收购交易顺利推进的目的，腾讯与搜狗或许都将会做出一定的让步。新浪科技就相关事宜向搜狗方面进行确认，暂时并未收到明确说明。