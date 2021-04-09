信通院发布 2021 年 3 月国内增值电信业务许可情况分析报告，企业超 10 万家

IT之家4月9日消息 今日中国信通院发布了《国内增值电信业务许可情况分析报告（2021.3）》。报告显示，截至 2021 年 3 月底，全国增值电信业务经营许可企业共 100089 家（其中 4764 家企业同时持有工业和信息化部及省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可），比上月增长 2.11%，其中工业和信息化部许可的跨地区企业 23450 家，各省（区、市）通信管理局许可的本地企业合计 81403 家，分别比上月增长 2.34% 和 2.03%。

目前，全国增值电信业务市场区域发展不均衡特征突出。在 23450 家跨地区企业中，注册地在北京的 5359 家，广东的 4783 家，上海的 2418 家，三地集中了 53.6% 的跨地区企业。

在 81403 家本地企业中，北京 15328 家，广东 8423 家，浙江 7075 家，北京、广东、浙江三地的增值电信企业数量在全国遥遥领先，接下来依次是江苏、河南、上海，上述 6 地集中了全国 58.1% 的增值电信企业，西部 12 省份的增值电信业务经营者占全国的 14.1%。

从分类情况上看，目前从事信息服务业务（不含互联网信息服务）的企业数量最多，达到了 13039 家；有 7285 家企业经营国内呼叫中心业务，5807 家企业经营互联网接入服务业务。在这些企业中，注册资本 1000 万元左右的企业占比最多，达到 70%。注册资金在 5000 万元（含）到 1 亿元人民币之间的经营者占经营者总数的 7.1%，1 亿元以上注册资本的企业占比 6%。

IT之家了解到，信通院还表示国内增值电信业务领域民营资本占据大多数，达到了 94.3%，达到了 21635 家。国有控股企业 915 家，占经营者总数的 3.9%；外商投资企业 431 家，占经营者总数的 1.8%。