N 卡新驱动带来黑科技，教你大幅提升游戏性能

在去年，AMD 发布了 RX6000 系列显卡，配合自家的 Zen3 处理器可以开启 “Smart Access Memory”（SAM）技术，可以让 CPU 直接处理显存中的数据，省去了内存 I/O 的延迟，在支持的游戏中可以带来明显的性能提升。不过这项技术并非是 AMD 独有，现在，NV 也支持类似的技术了！在 NV 新发布的 465.89 版显卡驱动中，带来了类似的技术 “Resizable BAR”（下简称 BAR），可以大幅提升游戏帧数！那么要怎么做？一起来看看吧。

N 卡的 BAR 特性可以让 CPU 处理显存中的数据，更加高效

什么硬件支持 BAR？

首先是平台方面。和 AMD 的 SAM 类似，BAR 对硬件平台也是有硬性要求的。根据 NV 官方的说法，BAR 需要 AMD 平台的 400、500 系列芯片组以及 Zen3 CPU 的支持，或者 Intel 平台第 10 代和 11 代芯片组和 CPU 支持，具体如下表。

可以支持 BAR 的平台

接着，需要主板 BIOS 提供相应的支持。据悉，当前华硕、华擎、七彩虹、EVGA、微星和技嘉都已经为旗下的相应主板配备了支持 BAR 的 BIOS，用户可以升级相应的 BIOS，然后在 BIOS 设置中开启 BAR，如此一来平台方面的准备工作就完成了。

从主板官网下载新 BIOS 升级，可以让主板新增 BAR 的支持

接着是显卡。当前只有 RTX3000 系列的 N 卡支持 BAR，而且还需要相应的 VBIOS 支持。目前 RTX 3060 在出厂时就已经用上了支持 BAR 的 VBIOS，其他显卡的话，则需要升级最新的 VBIOS 才能支持 BAR，这部分显卡包括 GeForce RTX 3060 Ti、3070,3080 以及 3090。

通常来说，显卡的 VBIOS 由 AIC 厂商提供，例如华硕的显卡如果要升级 VBIOS，就需要到华硕官网当中寻找。当然，如果你是有经验的玩家，也可以通过第三方的 VBIOS 渠道和工具来进行升级，例如使用 TechPowerUp 提供了 N 卡 VBIOS 刷入工具 “NVFLash”，刷入相应的 VBIOS。

NVFlash 官网下载：https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/

显卡 VBIOS 收录（非官方，由 TechPowerUp 整理）：https://www.techpowerup.com/vgabios/

需要注意的是，NV 在新版的 VBIOS 中限制了挖矿性能，如果你有此类需求，那么就暂时不要升级 VBIOS 了。

要如何开启 BAR？

首先，需要在主板中开启 BAR 的支持。

其次，需要安装 465.89 以上新版的 N 卡驱动，官网下载地址如下：

Win10 台式机标准版：http://www.nvidia.cn/Download/driverResults.aspx/172174/cn

Win10 笔记本标准版：http://www.nvidia.cn/Download/driverResults.aspx/172192/cn

安装了驱动后，BAR 就会默认开启了。

在驱动面板中的系统信息，可以确认 BAR 是否正确开启，如下图即是已经开启 BAR。

有什么游戏支持 BAR？

并不是所有游戏都支持 BAR。根据 NV 官方的说法，截至 3 月 31 日 465.89 新驱动发布，有以下列表的游戏支持 BAR。

开启 BAR 有多大的提升？

下面是 NV 官方给出的对比数据，可见 BAR 带来的提升还是相当明显的。

总结

总的来说，无论是 NV 的 BAR 还是 AMD 的 SAM，都是改变了游戏数据 I/O 流程的革命性技术，这黑科技大大减少游戏数据的延迟，提升游戏帧数、特别是最低帧的流畅度。如果你有适合的显卡和硬件平台，不妨更新到 465.89 版驱动，开启 BAR 以获得更好的游戏性能吧！