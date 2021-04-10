2021 年半导体器件出货量或突破 1 万亿件，创历史新高

本周三，调研机构 IC Insights 预测 2021 年半导体器件出货量将再次突破 1 万亿件，如果预计准确，这将创造了半导体出货量的历史新高。

这将是半导体器件历史上第三次突破 1 万亿出货量，第一次在 2018 年。IC Insights 预计，2021 年增长最强劲的产品类别将主要是与网络、云计算、自动驾驶、5G 等新技术有关。

一、半导体出货量持续增长，仅因金融危机连续下跌

根据 IC Insights 发布的 McClean 报告，从 1978 年半导体总出货量为 326 亿件开始，到 2021 年预计的 11353 亿件，半导体器件的复合年增长率预计将达到 8.6%。

尽管目前个人电脑、手机等产品的增长率已经从新冠肺炎疫情的刺激中摆脱出来，开始放缓。但是强劲的复合增长率表明，新的市场驱动力将会不断出现，也推动了更多的半导体需求。

在 2004 年至 2007 年，半导体出货量突破 400 亿、500 亿和 6000 亿件，之后全球金融危机导致半导体出货量在 2008 年和 2009 年急剧下降。

2010 年，半导体设备销量大幅反弹，增幅达 25%，超过 7000 亿台。因为 2017 年半导体出货量突破 9000 亿件，涨幅达 12%，所以 2018 年半导体总出货量才会突破 1 万亿件大关。

43 年间，半导体出货量涨幅最大的是在 1984 年，达到 34%。相应地，2001 年因为互联网泡沫爆发，成为了半导体出货量跌幅最大的一年，跌幅为 19%。唯一一次连续销量下降是在 2008 年、2009 年，主要是因为全球金融危机和之后的经济衰退。

二、分立式元件预计销量最多，光电子、模拟器件分列 2、3 名

IC Insights 预计，2021 年半导体总出货量仍将偏向光电、传感器和分离式元件 （O-S-D）设备。

预计今年 O-S-D 设备将占半导体总出货量的 67%，集成电路占据剩余的 33%。电阻、电容等分立式元件可能将成为出货量最多的半导体器件类别，将占据 38% 的半导体份额，光电子器件和模拟 IC 器件分列第二名、第三名，预计分别占据 26% 和 18% 的市场份额。

根据 IC Insights 的数据，半导体市场主要的推动将来自网络、云计算、非接触电子设备、自动驾驶以及与 5G 相关的电子产品，以上都将成为 2021 年销量增长最强劲的产品类别。

结语：全球缺芯，新技术推动半导体前进

在全球缺芯的当下，尽管汽车、手机等行业遭受了严重打击。但是对于半导体产业来说，却是一个快速增长的良机。台积电股价在 1 月 21 日也创造了历史新高，今年增长了 11%，意法半导体、英飞凌、恩智浦、德州仪器等欧美半导体公司全线上涨。

而受到自动驾驶、5G、云计算等新技术推动，半导体需求也大幅上升，台积电、三星、英特尔等公司也都在扩充新的芯片产能。未来，半导体市场增长可能会更加迅猛。